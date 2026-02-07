「モテすぎて半年でコンサル辞めました」SNSで炎上した24歳女性を直撃「『枕営業』『顔採用』と散々言われ続け…」――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2025年4月20日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
「モテすぎて半年でコンサル辞めました」ーーそんなパワーフレーズが一部ネットを騒がせた。現在、モデルとして活躍する水谷咲さん（24歳）の発言だ。最近では、「公認会計士を目指します」と宣言し、再度物議を醸す事態に。圧倒的な美貌を誇りながら、常に炎上を招き続ける彼女に、投稿の真意を聞いた。
◆「女性が男性をもてなす」文化が根強かった
――見た目通り、かなりおモテになるとか。
水谷咲：否定はしません（笑）。が、コンサルタントを辞めた理由が「モテすぎるから」は少し語弊があるかもしれません。私が勤務していた大手コンサル会社は、体育会系の風土が強い企業でした。くわえて、社内合コンもあるなど、「女性が男性をもてなす」文化が根強いところだったんです。当然、セクハラ行為は横行していて、真剣に仕事を頑張りたかった当時の自分にとって、ストレスフルだったんです。
――水谷さんが勤務していた会社名を知る身からすると、有名企業の闇を見た思いです。具体的にはどのようなセクハラがありましたか。
水谷咲：世間的にはイメージの良い会社だとしても、ハラスメントが横行していることがあるんだなと私自身もショックでした。たとえば、同期の男性に「昨日、みんなで『誰とヤりたいか話してて、さっちゃん（水谷さん）すごい人気だったよ〜』」と日常会話のように言われたり。集中して仕事をしていて、ぱっと顔を上げたら、明らかにずっと待っていたニタニタ顔の先輩と目があったり。私が不快に思うことを上司に相談したときも、「モテモテじゃん」という言葉だけで、重く受け止められなかったんです。
◆「枕営業」「顔採用」と揶揄され続け…
――職務内容に憧れて就職した水谷さんにとっては、やや理想と違ったわけですね。
水谷咲：そうですね。業務では接点のない先輩が飲み会に呼んでいるということで行ってみたら、“社内キャバクラ”みたいなことをさせられたり。でもそれをあまりおかしなことと捉えていないきらいがありました。
とにかく仕事で実績を積んで認めてもらいたくて、毎日同僚よりも早く出社して遅くまで頑張る生活をしていたんです。奏功して評価は得られたのですが、すると女性社員から「上司とデキてる」みたいな噂を流されたりして。八方塞がりでした。
――SNSなどを拝見すると、どんなクソリプも上手に返していますよね。いなし方の巧みな女性だなと思っていましたが、過去にはそうした挫折があったんですね。
水谷咲：正直、「死にたい」と思ったこともあります。私は女子大卒で、コンサルに入社してくる他大学生に比べて偏差値の高いところの出身ではないので、「顔採用」なんていう陰口も散々叩かれましたし。仕事で結果を出しても「社内枕営業だと思われているんだな」と悲しくなりましたね。
◆“男女比率のおかしな学校”で苦労した過去
――水谷さんは中学受験をして、愛知県では有名なお嬢様学校である金城学院中高を経て、同大学ですよね。相当なお金持ちで純粋培養なのではないかと勝手に想像するんですが。
水谷咲：父は医師で、兄も妹も同じように中学受験をして私立中学から大学まで出ているので、恵まれた環境だったと思います。私は小学校のときの苦労があって、「絶対に女子校に行きたい」と思っていたんです。通っていた小学校は男子が8割を占める、男女比率のおかしな学校だったんですが、私は男子ととても仲が良かったんです。ところが女子からはよく思われなくて、女友達がほぼできませんでした。「男子がいるからこんな扱いを受けるんだ」と思って（笑）。それが進学先を決めた経緯なんです。
