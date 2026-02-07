山道で“自転車”を「あおり運転」したセダン車…怒り心頭のチャリ男が“まさかの逆襲”をした結末――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2025年8月25日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
煽り運転というと、車同士や車とオートバイによるものをイメージしがちだが、実際にはこれだけではない。自転車が被害に遭うケースもかなり多いといわれている。
最近、自転車の運転マナーも問題視され、車の通行を妨げるような迷惑運転も報告されているが、だとしても煽っていいわけではない。むしろ、大半の人はきちんとルールを守っており、彼らからしてみれば煽り運転の車はただの恐怖でしかない。
◆自転車を煽り続けるセダン車…
土木会社に勤める西野保朗さん（仮名・47歳）も自転車が煽られている場面を何度か目撃したことがあるが、なかでも昨年秋に遭遇したケースは「斜め上の展開すぎて今でも鮮明に覚えています」と話す。
「現場から会社に戻る途中のことです。運転は部下に任せ、私は助手席に座っていました。スマホで仕事関係のメールをチェックしていたのですが、急にスピードが落ちたので視線を上げると、目の前を走る4ドアの白いセダン車がマウンテンバイクを煽っていたんです。私が乗っていたのはワゴン車で車高がやや高く、さらに緩やかな上り坂だったので煽っている様子が丸見えでした」
◆煽り続けるセダン車の異常行動
なお、その道路はセンターラインが引かれておらず、軽自動車の行き違いができる程度の幅で歩道はない。ただし、自転車は道路の端を走っており、対向車がいないタイミングであれば余裕をもって前に行くことはできた。
ところが、前のセダン車はいつまで経っても追い抜こうとせず、自転車との車間距離も目測で数メートル。途中からは立ち漕ぎで走っていたが、それをあざ笑うように、同じ間隔を保ったままプレッシャーをかけ続けていた。
「見ていて気分が悪かったですね。クラクションを鳴らすように指示したい気持ちもありましたが、相手は煽り運転するようなドライバーなので、今度は自分たちがターゲットになるかもしれません。それに私たちが乗っている車には社名が入っていましたし、助けてやりたい気持ちはありつつも静観せざるを得ませんでした」
◆自転車が急に方向転換してまさかの行動に
すると、ここで自転車の運転手がいきなり止まり、いったん降りたと思ったら逆方向に向きを変えた。その間、セダン車はクラクションを鳴らしていたが、自転車はこちら側に向かってきて、なんとすれ違いざまにセダン車の助手席側のドアを足で思い切り蹴ったのだ。
「その瞬間、運転中だった部下は『すげぇ』と声を挙げ、私も『煽り運転の代償は高かったみたいだな、自業自得だよ』と言いました。ただ、困ったのはその後。セダン車のドライバーが外に出て蹴られた場所の確認を始め、一向に車を動かそうとしなかったんです」
西野さんたちが乗っているワゴン車だと道幅の関係で追い抜くことが難しかったため、 部下が「俺、ちょっと話してきます」と車外へ。しかし、彼は“優男風”の見た目。30歳前後と思われる相手のドライバーは、ガラの悪そうな風貌をしているわけではなかったが、舐められているのか逆に絡まれているように見えたとか。
心配になった西野さんは、車を降りて2人のもとへ近づくことに。
「申し訳ないが、早く車を動かしてもらえませんか？」と声をかけると、相手ドライバーは「す、すみません！」と、明らかに部下の時とは態度が変化。その後、セダン車はすぐに出発して事なきを得たが、西野さんは相手の豹変ぶりが気になったという。
