【関西の雪 どうなる？】近畿地方（大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山）の1時間ごとの雪雨シミュレーションと16日間天気予報【気象庁/7日午後5時更新】
近畿地方 今後の天気は？
気象庁によりますと、近畿地方では、あす（８日）明け方から夜のはじめ頃にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒するよう呼びかけています。
【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報
また、近畿中部では８日未明から昼前にかけて、強風や雪による見通しの悪化、高波に十分注意が必要だということです。
シミュレーション（GSM）では、7日、8日、９日に近畿地方に雪雲や雨雲がかかっています。
※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
▶７日（土）～１０日（火）近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報
７日（土）
気象庁によりますと、近畿地方では、８日は上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置となる見込みです。
また、７日夜のはじめ頃から８日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するということです。
７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
近畿北部山地 ７０センチ
近畿北部平地 ６０センチ
近畿中部山地 ７０センチ
近畿中部平地 ２０センチ
近畿南部山地 ２５センチ
が予想されています。
８日（日）
気象庁によりますと、近畿中部では、８日未明から昼前にかけて海上では雪を伴った非常に強い風が吹き、波が高い見込みです。
冬型の気圧配置が予想よりも強まった場合には、暴風雪や警報級の高波となるおそれがあります。強風や雪による見通しの悪化、高波に十分注意してください。
８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
近畿北部山地 ３０センチ
近畿北部平地 ２０センチ
近畿中部山地 ３０センチ
近畿中部平地 １０センチ
近畿南部山地 ５センチ
８日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
近畿中部陸上 １８メートル （３０メートル）
近畿中部海上 ２３メートル （３５メートル）
８日に予想される波の高さ
近畿中部 ２．５メートル
が予想されています。
８日（日）午後
気象庁によりますと、近畿地方では、７日夜のはじめ頃から９日午前中にかけて大雪となるということです。
特に、８日明け方から夜のはじめ頃は短時間に降雪が強まり、警報級の大雪となる見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。また、普段雪の少ない近畿中部の平地でも大雪のおそれがあるということです。
９日（月）
９日（月）午後
１０日（火）
１０日（火）午後
16日間天気予報
気象庁は以下の点で注意するよう呼びかけています。
・電線や樹木への着雪、なだれ、水道管の凍結、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。
・ビニールハウスは倒壊のおそれがあるため、注意してください。
・カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないよう注意してください。
・発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
・農作物の管理に注意してください。
▶７日（土）～１０日（火）の1時間ごとの雪雨シミュレーション