FC東京対鹿島はPK戦の末、前者に軍配。（C）SOCCER DIGEST

　昨季のJ１王者が、敗れた。

　鹿島アントラーズは２月７日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節でFC東京と敵地で対戦した。

　44分に遠藤渓太のFKで先制点を献上。直後の45＋１分、CKの流れからキム・テヒョンのゴールで同点に追いつく。後半はスコアボードが動かず、PK戦へ。FC東京は全員が成功した一方、鹿島は小池龍太が失敗。４−５で敗れた。
 
　昨季J１のMVPに輝いたGK早川友基は、PK戦で読みが当たることもあったが、１本も止められず。悔しい結果となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

