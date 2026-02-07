「これは完全に“キング”の一撃」大宮の33歳ストライカー、開幕戦で挙げた衝撃弾に反響！「すごいゴールだな」「痺れる」
RB大宮アルディージャは２月７日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で松本山雅FCとNACK５スタジアム大宮で対戦。FW杉本健勇が強烈ミドル弾でリードを広げた。
先制して迎えた39分、左サイドを抜け出した泉柊椰のクロスをゴール前でオリオラ・サンデーが収めて落とす。これに反応した杉本が、ペナルティエリア手前中央から右足を振り抜くと、力強いシュートがゴール左上に突き刺さった。
33歳の“キング”が開幕戦でインパクト十分の一撃。これにはSNS上でファンから「これは完全に“キング”の一撃」「よく決めた！」「すごいゴールだな」「フォームもタイミングも完璧すぎる」「かっこ強っ」「痺れる」といった称賛の声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開幕戦で大宮の“キング”杉本健勇がゴラッソ！
先制して迎えた39分、左サイドを抜け出した泉柊椰のクロスをゴール前でオリオラ・サンデーが収めて落とす。これに反応した杉本が、ペナルティエリア手前中央から右足を振り抜くと、力強いシュートがゴール左上に突き刺さった。
33歳の“キング”が開幕戦でインパクト十分の一撃。これにはSNS上でファンから「これは完全に“キング”の一撃」「よく決めた！」「すごいゴールだな」「フォームもタイミングも完璧すぎる」「かっこ強っ」「痺れる」といった称賛の声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開幕戦で大宮の“キング”杉本健勇がゴラッソ！