７日午後４時８分、広島地方気象台は大雪に関する広島県気象情報を発表した。



広島地方気象台の発表内容は以下のとおり。



［気象概況］

日本付近は冬型の気圧配置が次第に強まり、８日は中国地方の上空約５０００メートルに、平年より１５度程度低い氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。



［雪の予想］

広島県では、８日は降雪が強まり、普段雪の少ない南部の平地も含めた広い範囲で大雪となる見込みです。雪雲が予想より発達し、同じ場所で降り続いた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

７日１８時から８日６時までに予想される１２時間降雪量は多い所で、

南部 山地 ２０センチ

南部 平地 ５センチ

北部 山地 ２５センチ

北部 平地 １０センチ

７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

南部 山地 ５０センチ

南部 平地 ２０センチ

北部 山地 ５０センチ

北部 平地 ３０センチ





［防災事項］積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。着雪による倒木や電線切断、なだれ、水道管の凍結、落雷、突風に注意してください。積雪の多い地域では屋根からの落雪に注意してください。カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないように注意してください。ビニールハウスは倒壊のおそれがあるため注意してください。農作物や農業施設の管理に注意してください。除雪時の作業にも留意してください。