V貢献の頼れる捕手がド軍帰還　24歳“有望株”は「どう活用できるだろうか？」専門メディアが見解

ドジャースは現地時間2月6日、昨年11月にレッズへトレードで放出した捕手のベン・ロートベットを再獲得したことを受け、昨季チームトップの71試合に登板した救援左腕のアンソニー・バンダをDFA（メジャー40人枠から外す）にしたことを発表した。

28歳のロートベットが復帰したことで、同メディアは「ドジャースはダルトン・ラッシングをどう活用できるだろうか？」と投げかけており、「現在、ロースターに3人の捕手が名を連ねている状況で、ドジャースにとって最も論理的な戦略は、ラッシングをマイナーリーグからスタートさせることだろう」と見解を示した。

記事では、24歳のラッシングについて「彼は有望なプロスペクト（若手有望株）であり、捕手以外にも一塁や左翼もこなすことができる。しかし、昨季は出場機会が限られていたこともあり、打撃面で苦戦した。そのため、より多くの実戦経験を積ませる方が、彼にとってより良い育成につながるはずだ」と記している。