「見られたものじゃない」開会式の米中継が物議　伊国歌の途中にも…CM割り込み連発に視聴者は怒り爆発【冬季五輪】

開会式で日本選手団はイタリアの小旗も掲げながら入場した(C)Getty Images

2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪は現地時間2月6日、ミラノの名門スタジアムであるサン・シーロなどで開会式を迎えた。イタリア文化を前面に押し出した演出や大規模なパフォーマンスが注目を集めた一方で、米国では“別の理由”で大きな話題となっている。

問題視されたのは、米放送局『NBC』による中継内容だ。海外メディアの一部は、視聴者から「見られたものではない」と酷評が相次いだと伝えている。英紙『The Sun』の米国版は、以下のように報じている。

「NBCで放送された冬季五輪開会式は、決してスムーズな視聴体験とは言えなかった。開会式は金曜午後に始まったが、放送はコマーシャルによって何度も中断された。パフォーマンスや国歌斉唱、各国選手団の入場の合間に、次々とCMが差し込まれた」

さらに、同メディアは具体的な演出にも言及している。

「複数の視聴者は、『マリオ』映画の予告編が中継の合間に何度も流れたと指摘した。NBCは選手団入場の場面で、音声のない開会式映像とCMを同時に表示する“画面分割”も行った」