ローラ、手作りのもちきび入りオムライス公開「センス抜群」「美味しそう」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/07】モデルのローラが2月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りオムライスを公開し、反響が集まっている。
【写真】35歳モデル「センス抜群」と話題のもちきび入りオムライス
ローラは、「今日はたくさんのZoomミーティングをして、しっかりと、心の蓋をしているところに顔を向けて話しましたっ！ちょっと、大きな決断も、しました！！」とコメントし、近況を報告。続けて、「そして、夜は…なんだかオムライスが食べたくなったから、卵を使わないオムライスを直感で作ったら、失敗したから、卵を使った、もちきび入りのオムライスを作りました！！」とつづり、キッチンで完成した色鮮やかなオムライスを投稿した。結果的には「もちきび」を取り入れた栄養満点な夕食に仕上げ、出来栄えについては、「味は、まぁ、まぁ、美味しかったかな！」と、茶目っ気たっぷりに振り返っている。
この投稿には「すぐに作り直すところが素敵」「美味しそう」「健康的で尊敬する」「料理のセンスが抜群」「素直がところが可愛くて大好き」「大きな決断が気になる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ローラ、手作りオムライス披露「大きな決断もしました」
◆ローラの投稿に反響
