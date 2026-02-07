timelesz原嘉孝、東京ドーム公演のセットを一部公開「セクゾのメンカラになってる？」「過去も今も全部が尊い」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/07】timeleszの原嘉孝が2月6日、自身のInstagramを更新。「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」のセットの一部を公開し、反響が寄せられている。
【写真】timeleszメンバー「セクゾのメンカラ？」公開したライブ小道具話題
2025年12月26日から2026年1月8日にかけて、京セラドーム大阪、東京ドームの2会場で開催された、timelesz新体制後初のドームツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」。2026年2月4日から5日に東京ドームで開催された追加公演も完走したことを受け、原は「無事完走しました！！ありがとーう！！」と感謝の言葉を添えて、ライブのセットの一部を公開した。本棚の上段には「THE HISTORY BOOK」と記された本が収められており、左から緑、紫、赤、青、オレンジの色分けとなっている。
この投稿には「本がセクゾのメンカラになってる？」「5色の背表紙の色とタイトルに涙」「小道具まで素敵」「過去も今も全部が尊い」と、本の色分けがSexy Zone時代のメンバーカラー（緑・松島聡、紫・菊池風磨、赤・佐藤勝利、青・中島健人、オレンジ・マリウス葉）ではないかと推測する声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszメンバー「セクゾのメンカラ？」公開したライブ小道具話題
◆原嘉孝、timelesz追加公演のセットの一部を公開
2025年12月26日から2026年1月8日にかけて、京セラドーム大阪、東京ドームの2会場で開催された、timelesz新体制後初のドームツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」。2026年2月4日から5日に東京ドームで開催された追加公演も完走したことを受け、原は「無事完走しました！！ありがとーう！！」と感謝の言葉を添えて、ライブのセットの一部を公開した。本棚の上段には「THE HISTORY BOOK」と記された本が収められており、左から緑、紫、赤、青、オレンジの色分けとなっている。
◆原嘉孝の投稿に反響
この投稿には「本がセクゾのメンカラになってる？」「5色の背表紙の色とタイトルに涙」「小道具まで素敵」「過去も今も全部が尊い」と、本の色分けがSexy Zone時代のメンバーカラー（緑・松島聡、紫・菊池風磨、赤・佐藤勝利、青・中島健人、オレンジ・マリウス葉）ではないかと推測する声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】