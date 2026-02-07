ノジマで「最大54%還元」になってしまう方法。知ってる人だけ得をする「センキョ割」活用術
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆知ってる人だけ得をする「センキョ割」とは
今回、ご紹介するのはセンキョ割と東京ポイントについてです。どちらも今話題になっているのでご紹介します。
まずはセンキョ割についてです。2月8日（日）に投開票される衆議院選挙で投票すると、さまざまな店舗で特典を受けられるというサービスです。
選挙のたびに行われており、投票済証明書をもらってそれを対象店舗で提示すると割引などの特典を受けられます。店舗によっては投票所看板を撮影してそれを提示することでも特典を受けられる場合があります。
また、期日前投票でもサービスを利用することができ、投開票日の2月8日（日）より前からセンキョ割が始まっている店舗もありますので、今回は僕が特にお得だと思った店舗をご紹介します。
◆ノジマでは最大約54%還元も！
1つ目はノジマです。ノジマは毎回センキョ割に参加しており、今回は2,200円（税込）以上の買い物で1,192ポイント還元されます。「選挙に行ってもっとイイクニに！」ってことで、1,192ポイント還元ということになっています。
キャンペーン期間は2月15日（日）まで。
こちらはノジマモバイル会員限定で、アプリのクーポンと投票済証明書、または投票所看板の写真を提示するとポイントが付与されます。選挙権がない18歳未満の場合は、センキョ割アプリの模擬選挙投票済証明書でも可能です。最大半額以上還元なのでかなりお得ですよね。
◆ラウンドワンは同伴者3名までお得
2つ目はラウンドワンです。投票済証明書または投票所の看板と自分の顔が写った写真を提示すると、同伴者3名まで300円引きになります。対象のコースはボウリング（投げ放題）、カラオケ（フリータイム）、スポッチャ（フリータイム）、MEGAパックです。
キャンペーン期間は2月20日（金）まで。1日1回までですが、期間中何度でも利用できます。
◆和食麺処サガミは10%オフ
3つ目は和食麺処サガミです。投票済証明書または模擬選挙投票済証明書の提示で10％割引になります。キャンペーン期間は2月8日（日）〜2月15日（日）まで。割引上限は3,000円なので3万円までのお会計が対象です。企画メニュー、お土産、ギフト、デリバリーは対象外となります。
投票済証明書1枚につき1つまでなので、全員でサービスを利用したい場合は人数分の投票済証明書が必要です。
◆安楽亭はドリンクがお得に！
最後は安楽亭です。安楽亭では投票済証明書を提示すると生ビール（グラス）、ハイボール、ウーロンハイのいずれかが165円（税込）で飲めます。もしくはポテトフライかバニラアイスが無料でもらえます。キャンペーン期間は2月8日（日）まで。
ほかにもかっぱ寿司や東武ストアなど対象店舗がたくさんあるのでセンキョ割のホームページで確認してみてください。
◆都民なら11,000ポイントもらえる「東京ポイント」とは
そして、もう1つ話題になっているのが東京ポイントです。東京都公式アプリで「東京アプリ生活応援事業」が始まりました。15歳以上の都内在住の方が対象で、東京アプリでマイナンバーカードを登録すると11,000ポイントがもらえるという事業です。
実施期間は来年の4月1日（木）まで。期間中に15歳になった方も誕生日以降に参加すれば対象です。ちなみに生活応援事業対象外の14歳未満の子どもには、一律11,000円が支給される予定です。
東京アプリとデジタル認証アプリのダウンロードと、マイナンバーカードがあれば簡単に登録することができます。僕は先月500ポイントもらえる最終検証に参加していて、どちらのアプリもダウンロード済みだったので、マイナンバーカードでの本人確認のみで終わりました。ちょっと混み合ってはいたものの2〜3分で終わりました。
