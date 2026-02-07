日本で暮らす外国人は長期的に増加傾向にあり、2025年6月末の在留外国人数は、395万6,619人（前年末比18万7,642人、5.0％増）で、過去最高を更新した（出入国在留管理庁調べ）。少子高齢化と生産年齢人口の減少に対応するため労働力を補う目的で外国人材の受け入れを政府が推奨していることもあり、今後も増える見込みだ。それとともに近隣住人とのトラブル、特に交通ルール、車の運転を巡る事故の増加に注目が集まっている。人々の生活と社会の変化を記録する作家の日野百草氏が、増える外国人ドライバーと「共生」についてレポートする。

【写真】事故によって道路上でめちゃめちゃになった車

＊ ＊ ＊

「日本の道まだよく知らない、でも免許はちゃんとある。だいじょうぶ」

にっこり笑うトルコ国籍だというドライバー。年季の入ったトラックの窓越しに「だいじょうぶ」と答えてくれた。

埼玉県の東京に限りなく近い幹線道路、そこから少し入ると空き地が点在する。その前の道で、商用トラックが何台か路上で停車している。

その中には外国籍のドライバーもいた。本当に増えたと思う。とくに埼玉県から東京の城北エリア、荒川に沿った北区や板橋区でも見かけることが増えた。

「毎日運びます。仕事はたくさんあります。（日本の）道もだいぶ慣れた」

気さくな彼は運転して半年が経つと話すが、近年増え始めた外国籍のトラックドライバーの中には警戒している人もいるようだ。実際「何も悪いことしていない」と自ら言う人もいる。

「（そういう人がいて）ごめんね、嫌な日本人がいるから怖がってる。情報を（仲間たちで）交換してる。そういう日本人がいる」

そう彼は教えてくれた。「インターネットに晒される」とも。

何も問題を起こしていなくても外国人ドライバーはやり玉に上がる

関東、外国人ドライバーが複数人所属する運送会社の60代役員は、彼らが恐がっている件について「うちでも変な日本人につきまわれたという報告はある」と話す。

「外国人ドライバーをよく思わない人たちがいることは、いまさら話すことでもないくらいに知られた話だ。うちでは何も問題を起こしていないが、現に外国人ドライバー、とくにトルコ国籍はやり玉に上がる。事故はとくに大きく取り上げられる」

トルコ国籍と限定するだけでも、矢継ぎ早に大きな交通事故が起こっているのは事実だ。もちろん事故は日本人だって首都高湾岸線を200キロ超で走行して夫婦を死亡させたり、足立区で車を盗んで14人を死傷させたりしている。そこまででなくとも毎日の話、事故は誰もが起こす可能性があるし、悪質なドライバーに国籍は関係ない、当たり前の話だ。

しかしその「悪質」に国籍は関係ないからこそ、トルコ国籍の方々に限らずこの国で運転し始めた外国人の方々に対する交通教育を見直すべきではないか、強化すべきではないかと筆者は思う。もちろん無免許や悪質な死傷事故を起こしたら場合によっては日本から出て行っていただく。彼らの国もそうであるというか、どこの国もそうであるように。どうだろう。

「それは賛成だ。実際、免許を持っていても標識をろくにわかっていなかったり、日本の道路事情に合わせる気のなかったりする外国人もいる。うちが管理している外国籍のドライバーはともかく、その家族とか仲間とかまあ、正直なところ大丈夫かという外国人はいる」（前出の運送会社役員）

実際、昨年からトルコ国籍の外国人による悪質な事故が目立ってしまっている。直近を中心に時系列で書き出す。

2025年9月、栃木県鹿沼市の東北自動車道で単独事故を起こした無免許のトルコ国籍の男が車を追い越し車線にそのまま乗り捨てて逃亡、衝突された車に乗っていた6歳児と2歳児が重症を負った。事故を起こした車の名義人は別で、トルコ国籍の男は5時間後に栃木市で警察に確保された。

2025年11月には千葉県鎌ケ谷市でトルコ国籍の男がトラックで自転車に乗った日本人男性を交差点ではね、意識不明の重体を負わせて逮捕された。

2025年12月にはこれまた無免許でトラックを運転していたトルコ国籍の男が埼玉県戸田市で渋滞中の列に突っ込み、同乗者を死亡させて自動車運転処罰法違反（無免許過失致死）で逮捕された。

同じく12月には埼玉県川口市に住むトルコ国籍の男が無免許で運転、赤信号で交差点に侵入して右から来た車と衝突、被害車両の重症者を救護することなく逃走、その後「事故を起こした」と男の身代わりをしようとした親族と共に逮捕された。

2026年に入っても1月、埼玉県川口市でバイクに乗っていた会社員を交差点ではねて死亡させたトルコ国籍の男が、自動車運転処罰法違反の現行犯で逮捕された。報道によれば「同県（埼玉県）南部ではトルコ国籍者による交通死亡事故が相次いでいる」と報じている。

遡ること2024年の埼玉県川口市でトルコ国籍の男がバイクの少年2人を死傷させ逃走、自動車運転死傷行為処罰法違反（無免許過失運転致死傷）と道交法違反（ひき逃げ）で逮捕された事件は大きく報じられたが、裁判で被告側の弁護士は「被告（トルコ国籍の男）はクルド人である」とし「捕まればトルコへ送還されて迫害されると思い、逃げてしまった」と述べた。

報道で「トルコ国籍者による交通死亡事故が相次いでいる」とされる是非はともかく、日本での運転というか、交通文化に対する理解度があまりに教育不足というか、野放しのままなのではないか。

現実は理想のようにはいきません

筆者はいわゆる「外免切替」について2024年に『《早朝から中国人が長蛇の列》「外免切替」に利用される日本》運転免許試験場に並ぶ中国人「中国の免許はどこも使えない。お得だ。日本は優しい」』、2025年の厳格化の直前にも『《10月から厳格化する「外免切替」》免許試験場に駆け込む外国人たち「わからないからいまのうちに」「ボーナスステージが終わった」』を書いてきたが、トルコ国籍のドライバーすべてが外免切替であることは当然ありえないのだが、彼らに限らずそうした外国人を世界でもっとも厳格とされる日本の道路交通法と免許制度、日本人の文化的背景に対して無理解なままに公道を走らせてしまっているのではないか。

これについて埼玉県で日本語学校の講師をしている女性に話を聞いた。

「外国の方でも人による、というのはもちろんですけど、やはり母国の交通ルールやマナーのままという感覚はあると思います。運転に限った話ではないのですが」

交通文化がまったく違う国の人たちがたくさん住むようになったことも影響はあるか。道路交通法はあっても好き勝手に走ってもいいような国は存在する。

「確かにルールもなにもあったもんじゃない国はありますね。一時停止無視、信号無視、逆走、バイクの3人どころか4人とか乗ったり、車なんて屋根に誰かが普通に乗ってたりしますから。歩行者優先も在って無きが如し、ですね」

たとえばバングラディッシュは6車線でも歩行者が普通に渡り、そもそも車の側も車線なんか誰も守らなかった。歩行者どころか家畜が普通に歩いていたりする。横断歩道を人が渡っていても止まらずクラクションばかり。あくまで一国の例だがこういう国は多い。日本とはそうとうに違うと思うがどうか。

「おっしゃる通り、多くのそうした国は「ひかれるのが悪い」「車が偉い」くらいに思っている文化があります。私だって現地に行くとまあ、これでよくみんな死なないなと思いますが、その感覚を日本にもってこられると軋轢が生じるのは当然ですね」

トルコ国籍の事故が多いと報じられることがある。特定の人種をどうこう言うつもりはないが、彼らについてはどうか。

「外国人だからどうとかではなく、とにかく交通マナーというか、現代的な交通道徳というのが浸透しているように思いません。でも、それでは日本で必ず軋轢が起こる。それは移民との揉め事が絶えない多くの先進国で起こっている問題でしょう、私にもわからないというのが率直な気持ちです」

彼女は「こんなことは名前を出して言えない」と苦笑していた。日本語学校の経営者からすれば彼らは「お客様」であるとも。

「多様な価値観のまま日本で暮らしてほしい、ありのままのアイデンティティを日本は受け入れるべきだという先生もいらっしゃいます。人それぞれですけど、それでは軋轢を生むばかりです。現実は理想のようにはいきませんから」

貴重なお話を多くいただいたので少しばかり交通問題からそれたが、トルコ国籍の人たちに限らず日本に滞在する限り、日本で生活する限り日本のルールやマナーを守っていただくことがなぜ「差別者」「ヘイト」となってしまうのか。

日本の人たちの中で暮らす上での決まり事を守る、そのためにその決まり事を教える、そうしたあたりまえの教えすら「文化の強要」とする文化人は私の知る中にもいる。具体的な施策なき言葉ばかりが先走る「共生社会」は「強制社会」に他ならないように思う。

さらなる軋轢が、そうした人々をこの国で生きづらくなることもまた自明の理である。冒頭のドライバーの彼だってそれは望んでいない。「悪いところがあったら日本人、いつでも教えて欲しい」彼はそう言った。

ときに強く言うこともまた彼らのためだし、何度でも教育の機会を提供する。そのカリキュラムを整えることもまた国の責務であり、第一に日本人を守るための方策だ。日本人だってトルコやパキスタンに行ったらその国の文化や風習にできうる限り従う。同じことだ。何度でも言う、これは差別ではない。

高齢者講習だってそう。交通教育が必要

交通問題に戻すが、交通ルールが無いも同然のああした国々の人たちに自分の国の感覚で運転されては困るのだ。私のよく知るところでは先に触れたバングラディシュとか「やったもん勝ち」「俺が走りたいように走る」「ひかれたやつが悪い」みたいな交通ルールほんとどうにかしろよと思うのだが、それはその国の事情、日本だって昭和40年代くらいまではそれに近い文化レベルはあった。

こうした多文化問題にも詳しい大手出版社の編集者はこう語る。

「日本だって、交通ルールを守って当たり前、自動車の運転は責任重大、という認識が行き渡るようになったのはそんなに昔のことじゃないですよね。繰り返し全年齢を対象に告知と教育を繰り返してきた結果なわけで。道路沿いにお地蔵様とか観音様がやたらありますけど、あれもその土地の高齢者に聞くと結構な確率で『交通死亡事故が昔あって遺族が建てた』なんて話に行き当たります。（外国人に対しても）交通教育システムの立て直しが必要ですよ」

冒頭の話ではないが、いまだって日本人の中にもそのレベルのおかしな連中はいる。あおり運転の東名高速夫婦死亡事故だ、ひき逃げの八田興一（指名手配中）だ、ポルシェ時速268キロ暴走夫婦2人死亡事故のボンボンだの連中だ。

しかし、そんな野蛮な運転感覚を現代の日本に持ち込むな、この国の法で定められているのだから、それは国籍を問わない。それだけの話である。

先の運送会社役員は「教育が大切」としてこう訴える。

「やはり外国籍の人たちにも繰り返しの交通教育が必要だと思います。彼らのためにも。母国の感覚はなかなか抜けません。わたしだってそうです。車は誰でも人を殺すことのできる恐ろしい道具でもあるのですから、外国人に対する交通教育を制度上のカリキュラムとして導入するべきだと思います。高齢者講習だってそうでしょう。あれ、馬鹿にする人もいますけど大切なんですよ。ましてや、まったく違う文化で育った、違う民族の人たちなのですから」

その「違う」を認めたところから共生の出発点があるように思う。そのような教育も事例は少ないながらも始まっている。

外国籍の方々を対象に日本式の交通ルールや運転マナーの教育を別立てでしている教習所はもちろん、日本で運転するための教習を現地で行っている教習所もある。外国人ドライバーを現地で教育して日本に送るという仕組みで、東急バスやヤマト運輸など大手も積極的に採用している。

政府・自民党は党の月刊誌（2023年2月号）で〈令和12（2030）年度には34.1パーセントの輸送力が不足し、これまでのようにモノが運べなくなる可能性〉と経済産業省の資料を引いて指摘しているが、この対策のためにバス、タクシー、トラックといった自動車運送業を新たに特定技能制度の対象として了承した。受け入れ上限は80万5700人とのことで、外国人ドライバーを増やしたい政府と経団連とすれば、現状の軋轢は解消したいところだろう。

また、廃止が予定されている技能実習制度（上記の特定技能制度とは別）に替わる新制度「育成就労」は2027年度から2年間の受け入れ上限を42万6200人として1月23日の高市早苗首相による衆議院解散の日に閣議決定した。

合計上限123万1900人、あくまで現状は上限枠（すぐに120万人の移民が来るような発信はミスリード）だが日本で働き、暮らす外国人が今後も増えることは確かだ。

すでに達成（2023年・文部科学省）した外国人留学生40万人受け入れ計画も含め、これらを決めた政府自民党のさらなる法整備が期待されるが、上限枠ながら政令指定都市の広島市や仙台市規模の数、私見だが労働力の不足によりこの上限に達するのは時間の問題のように思う。

これら特定技能、育成就労、留学生の受け入れ計画に対する是非はともかく、トルコ国籍の相次ぐ重大事故や交通犯罪が大きく取り上げられ、SNSでも紛糾する事態は避けられない。ますますの軋轢を生む。外国人も不安なら日本人だって不安だ。

重ねるが、事故は日本人のほうが多いなんて当たり前。それでも外国籍の一部の無理解や故意による運転マナー違反や運転トラブル、交通犯罪もまたあるのは事実。「日本人の命をまず守る」ための施策が必要に思う。また外国人が無保険で資産もないため事故を起こしたけど賠償を払えない、母国に逃げられて泣き寝入りという被害者がいることもまた課題である。この賠償問題についても以前、別の媒体で書いたが日本人を相手にする以上にハードルは高い。

日本人の心理的安全性もまた交通道徳の一部。共生のための制度や新たな教育カリキュラム、外国人労働者を増やしたいとする日本政府と自民党だからこそ、取り組むべきだと思う。

日本で暮すのだから日本社会に合わせてもらう。交通法規はもちろん、日本の交通マナーも守ってもらう。無免許ひき逃げといった重犯罪者は罪を償わせた上でお国にお帰りいただく。至極あたりまえの話である。

●日野百草（ひの・ひゃくそう）／出版社勤務を経て、内外の社会問題や社会倫理、近現代史や現代文化のルポルタージュやコラム、文芸評伝を執筆。日本ペンクラブ広報委員会委員、芸術修士（MFA）。