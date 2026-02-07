今シーズンからJ3福島ユナイテッドFCに加入した元日本代表の三浦知良が2月7日、J2・J3の開幕戦にスタメン出場。自身が持つJリーグ公式戦の最年長出場記録を58歳346日に更新。試合はシュートゼロで前半20分で交代となった。

【特別公開】「かっこいい…」レアな黒縁メガネ姿、練習中の様子も…三浦知良の貴重写真を一気に見る

開幕の直前、カズが語っていたJリーグ復帰の舞台裏とは？ 2月4日配信の「週刊文春 電子版」記事の一部を公開する。

今シーズンからJ3福島ユナイテッドFCに加入し、5年ぶりにJリーグの舞台に復帰した三浦知良。なぜ58歳になっても現役を続けるのか。衰えぬ情熱、そして、抗えぬ老い……想いのすべてをノンフィクション作家の一志治夫氏に語った。



©文藝春秋／撮影：深野未季

三浦 福島に来て3週間、チーム練習に参加してきたんですけど、いまも、まだ上手くなりたい、上手くなれるんじゃないか、と思う瞬間ばかりで。そんな環境下でサッカーを続けられていることが本当に幸せです。

〔この2月26日で59歳を迎えるカズは、いまだ現役続行中だ。今シーズン、JFLアトレチコ鈴鹿から格上のJ3福島ユナイテッドへと移籍。実に5年ぶりのJリーグへの復帰となった。1月25日、チームのキャンプ地を訪ねて、今の思いを聞いた〕

「どうして僕が必要なのか」

三浦 移籍に関しては、いくつかのチームからお話をいただいたわけですが、地域リーグ、JFL、Jリーグといったカテゴリー云々よりも、チームの考え方や、どうして僕を必要としているのか、ということのほうが重要でした。

〔Jリーグのリーグ戦だけでもこれまで575試合に出場し、163得点をあげているカズ。だが、最後のゴールは、2017年にまでさかのぼる（JFLでは2022年に2得点）。フォワードの選手としては、到底評価される数字ではない。それでもカズがいまなお各チームから求められるのは、やはり純粋なプレーヤーあるいは経験豊富なリーダーとしてだけではなく、その圧倒的な広報発信力への期待があるからだろう。ネット上では、そんな超ベテランプレーヤーに対して、賞賛の声と揶揄する声が入り交じる〕

三浦 今回移籍するにあたって、もちろん、関係者には「どうして僕が必要なのか」と訊きました。僕はこの3年間で1点も入れてない。去年に関しては、ケガも多かったし、ましてやまもなく59歳にもなるし。結果をまったく出していない選手が本当に必要なんですか？ と訊きました。……

◆

《この続きでは、福島移籍の決め手、限界説への回答、現在行っているトレーニング、身体の不調や前立腺肥大などの“老い”への率直な思いなどをカズが明かしている。記事の全文は2月4日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および2月5日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる》

（一志 治夫,「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月12日号）