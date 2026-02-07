タレント／モデルの百瀬夢奏さんが無期限の活動自粛に入ったことが分かりました。



百瀬さんの所属事務所は、TBSテレビの取材に応じ書面を送付。「弊社所属タレント・百瀬夢奏に関するSNS上での喫煙写真流出および、本人への確認内容につきまして、以下の通りご報告申し上げます」として、「事実関係の確認について SNS上で拡散されております喫煙の写真につきまして、本人に確認いたしましたところ、事実であることが判りました。また、併せて飲酒の事実についても確認致しました」と、百瀬さんについて喫煙と飲酒の事実を確認したとのことです。

百瀬さんは未成年ということで、所属事務所では「コンプライアンス違反として弊社では極めて重大に受け止めております」としつつ「心から反省している姿勢を考慮し、弊社といたしましては解雇という形ではなく、更生のための教育期間を設け、改めて社会人としての責任を全うできるよう指導監督していく所存です」と報告しています。







▽▽▽▽ 所属事務所 報告全文 ▽▽▽▽

件名：弊社所属タレントに関する事実確認とご報告

この度、弊社所属タレント・百瀬夢奏に関するSNS上での喫煙写真流出および、本人への確認内容につきまして、以下の通りご報告申し上げます。

記

1. 事実関係の確認について SNS上で拡散されております喫煙の写真につきまして、本人に確認いたしましたところ、事実であることが判りました。また、併せて飲酒の事実についても確認致しました。

2. 弊社の見解と処分について 今回の行為は、社会人としての自覚に欠けるものであり、コンプライアンス違反として弊社では極めて重大に受け止めております。 本人も深く反省しておりますが、事態の重さを鑑み、弊社といたしましては百瀬夢奏に対し、無期限の活動自粛の処分を決定いたしました。

3. 今後の対応について 一部で厳しいご意見もいただくものと承知しておりますが、本人が事実を正直に話し、心から反省している姿勢を考慮し、弊社といたしましては解雇という形ではなく、更生のための教育期間を設け、改めて社会人としての責任を全うできるよう指導監督していく所存です。

今後は、全所属タレントおよびスタッフに対するコンプライアンス教育を徹底し、二度とこのような事態を招かないよう、再発防止に全力を尽くしてまいります。

関係者の皆様、ならびにファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

2026年2月6日

スペースクラフト・エージェンシー株式会社

△△△△ 全文 以上 △△△△

【担当：芸能情報ステーション】