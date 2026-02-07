¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×ËÌÀî±ÙÍù»Òà±Ø¹½Æâ¤Î´Ú¹ñ¿Í¹¹ðá¤ËÌ¥Î»¤µ¤ìŽ¥Ž¥Ž¥ÀµÂÎÈ½ÌÀ¤â¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡×°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÈ¿¶Á
µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¹¹ð¤¬Åìµþ¡¦¶äºÂ±Ø¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯
¡¡µÓËÜ²È¤ÎËÌÀî±ÙÍù»Ò¤¬³¹¤Ç¸«¤«¤±¤¿à¹¹ð¤ÎÃËÀá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î¤ª¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤¹¤«¡©Ã¯¤«¤ï¤«¤ë¿Í¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ø¤Î¹½Æâ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¹¹ð¤Ë¼Ì¤ëÃËÀ¤Î¼Ì¿¿¡£
¡¡¾¯¤·¤º¤é¤·¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»ëÀþ¤¬¸«¤ë¼Ô¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBTS¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎV¡£º£·î2Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤ÇV¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¹¹ð¤¬Åìµþ¡¦¶äºÂ±Ø¹½Æâ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿ËÌÀî¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡¡À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤¹´Ú¹ñ¿Í¥¹¥¿¡¼¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ÎÊý¤ÏBTS¤ÎV¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀµÂÎ¤òÅÁ¤¨¤ëÂ¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ËÌÀî¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËBTS¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¡¢Ê·°Ïµ¤¤Î°Û¤Ê¤ëV¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£