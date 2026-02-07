歳とともに体力、気力が低下した状態を指す「フレイル」。2026年2月6日の情報番組「ひるおび」（TBS系）はそんな「衰え」や「老い」を吹き飛ばそうとフレイル川柳を特集した。

「目覚めよし 本番中に 眠くなる」と出演者

フレイルの具体的症状として疲労・倦怠感、食欲不振、記憶力低下などがあるが、漢方薬メーカーのツムラがフレイルを広く知ってもらうために始めたのが「フレイル川柳」だ。

約3万2000作品の応募の中からグランプリに輝いた作品が、

「観光に 来たはずなのに カフェはしご」

番組では街の人や関係者に、即興でフレイル川柳を詠んでもらった。50代男性は

「文字読めず フォント拡大 まだたりぬ」

MCの恵俊彰さんは「わかるな〜」と同感する。ひるおびの気象コーナーで解説を担当する気象予報士の森朗さんは、

「目覚めよし 本番中に 眠くなる」

を詠んでスタジオは大爆笑。

コメンテーターの中川翔子さんは、

「双子抱き スクワットして HPゼロ」。

HPはキャラクターの体力・生命力をさすゲーム用語である。「スクワットすると疲れが3〜4日続いてなかなか回復しないです」と体力の衰えにしょこたんも辟易ぎみだ。

八代英輝さんは「名前出ぬ クイズに変えて 茶の間沸く」

恵さんは、「普段うえ 近いところは レンズ下」と詠む。

恵さんは「最近、遠近両用めがねを使い始めたんです。そうすると１つのレンズで（遠近の）2つあるんですね」と自身のめがねを見せる。

スタジオの共感をえたのは弁護士の八代英輝さん作だ。

八代さんは「（人の）名前がもう本当に出なくなって、脳を活性化するためにあえて調べないでみんなで先に（名前）出た方が（勝ち）」と人名忘れ現象のひどさを嘆く。

恵さんがすかさず「『どうも初めまして』という言葉を禁止にしていますもんね。3回ぐらい会っているのに『初めまして』と言うから」と八代さんの名前忘れを話すと、八代さんも自戒を込めて「絶対禁止ですね」と苦笑した。

「ほら」「あれ」の、飛び交う家庭も少なくない。笑い話では済まされないか。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）