チャレンジド・スポーツ（パラスポーツ）の地域への普及・振興や世界レベルの選手の育成・強化につながることを願い、各都道府県や政令指定都市の障がい者スポーツ協会から推薦を受けた若手アスリートと各協会・競技団体などに対して報奨金を支給する「サントリー チャレンジド・スポーツ アスリート奨励金」第４期採択選手の九州エリア壮行セレモニーが７日、福岡市内で行われた。

サントリーホールディングスが２０２２年にスタートした事業で、今期は４５都道府県と９政令指定都市からアスリート８６人と障がい者スポーツ協会または競技団体２３団体に総額２７００万円を支給。奨励金はアスリートの活動費用（義股装具などの器具購入費用、遠征費用など）や、各団体による競技振興のための費用（競技会・研修会の実施・参加費用など）に活用される。

九州エリアからは１７選手が採択され、パリパラリンピック１００メートル（ＳＢ８）７位の福田果音が目録を受け取ると「１人では競技を続けられない。支援して頂けるみなさんに感謝しています。泳いで泳いで泳いで結果を残していきたい。今年はアジアパラ競技大会に出場し、自己新記録を狙いたい」と強く話した。

セレモニーにはゲストとして、車いすテニスの在間裕大氏と陸上（視覚）の山口乃愛氏が登場しトークショーを行った、在間氏は「まずはスポーツを楽しむこと。自分の人生の中でも色んな選択肢がある。悩むということも楽しんで、キャリアを積んでください」とアドバイス。山口氏は「感謝の気持ちを忘れないで、目標を持って頑張ってほしい。スポーツを通して新しい出会いを大切にしてください」と選手たちにエールを送った。