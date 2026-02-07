◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎市)

育成ドラフト5位ルーキーの知念大成選手が、ここまでの春季キャンプについてインタビューに応じました。

ここまで「楽しく順調に、ケガなくできている」と笑顔を見せた知念選手。秋季キャンプにも参加し、プロの練習のキツさに言及していましたが、春季キャンプについても「変わらずプロのキツさだなっていうのは改めて感じます。これに慣れていかないといけないので、もっと慣れて、慣れて。結果出せるように頑張ります」と意気込みました。

まだチームに馴染みきれていないとも漏らした知念選手でしたが、沖縄尚学高の先輩であるリチャード選手との交流については「いつも面白いことを言ってくれる。真剣な時に全然入ってこないんですけど(笑)。そういった部分で助けられています」とコメント。頼もしい存在であることを明かします。

今後アピールしていきたい部分については「持ち味が打撃なので、攻撃力っていうのを活かしつつ、守備と走塁を基本のことを出来るように徹底していきたいと思います」とコメント。この言葉通り、この日参加したライブBPでも、石川達也投手のインコースへの難しい球をライトのスタンド前まで運ぶなど、パンチ力をアピールしました。

最後にファンに向けて、「早く支配下になって東京ドームで活躍したいと思っていますので、応援のほどよろしくお願いします」と呼びかけました。