「レミオロメン」のボーカル・藤巻亮太（46）が7日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）に出演。活動再開について語った。

2012年から活動休止していたレミオロメンは昨年12月6日に約14年ぶりとなる活動再開を発表。活動再開発表後、初のテレビ出演では代表曲「粉雪」を披露した。

MCの「サンドウィッチマン」富澤たけしから「活動は休止状態だったんですね？」と話題を振られた藤巻。「お休みだったんで、ソロでやって」と語り始めた。

「止まってるってすごくスッキリしないなって。トリオなんですけど、3人とも止まってる感じなんとかしたいよねって」と会話していたと回顧。「去年の今頃なんですけど焼き肉食べに行きまして、凄く和気あいあいとなって。これは止まってる時間を動き出させたいね、みたいになって」と振り返った。

「いろいろはしょってる部分もあるんですけど、今年から活動することが決まりまして」と説明。「久しぶりにグッと向き合ったら、もともと（メンバーとは）小中高一緒でそういう空気に戻りまして。本当にすごい幸せです」と声を弾ませていた。