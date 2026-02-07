牧野真莉愛、スタイル維持の秘訣はファイターズ 球速101キロに 次の写真集の目標は「新庄と撮りたい！」
モーニング娘。'26・牧野真莉愛（25）が7日、都内で写真集『blooming MARIA25』（ワニブックス）の発売記念イベントに参加した。
【写真】お気に入りカットを見せる牧野真莉愛
今の心境を問われると牧野は「25歳の誕生日に写真集を発売できて、とてもうれしいです」とにっこり。表紙はすっぴんだそう。「初のすっぴんの表紙で『幼い』『すっぴんだ〜』という声をいただきました」と笑顔で話した。写真集の自己採点については「99点です！アーロン・ジャッジ選手の99。アイラブジャンジ！」としていた。
美しいボディをキープしている。スタイル維持の秘訣を問われると「北海道日本ハムファイターズの応援に行くことだと思います」と即答した。「エスコンフィールド北海道に行って応援することが自分の中での体作りだと思っています」と力強く語った。エスコンフィールド北海道で球速を計測できる場所があるそうで「101キロでした」と明かして驚かせた。
写真集では念願のコアラと撮影に成功。次に一緒に写真を撮るなら、という質問に牧野は「新庄と撮りたいです。写真集では一緒に撮っていないので」と野望を語る。牧野は4歳のころからファイターズの新庄剛志監督のファンで愛を持って今も「新庄」と呼び捨てにしている。今シーズンもファイターズを応援。つーたん（新庄）のことも応援しています。北海道日本ハムファイターズの日本一を期待しています」と期待し、「つーたん、一緒に『DOMIるばい！」と呼びかけていた。
モーニング娘。のサブリーダーとしてグループを牽引しつつ、野球関連やバラエティーでも個性を発揮する牧野が、25歳の誕生日に最新写真集をリリース。テーマは「25歳のこたえ」で、オーストラリア・パースを舞台に、少女でも大人でもない、“いま”の牧野そのものを切り取った1冊に仕上がった。
25歳という節目に向けた心の変化を、パースの光と影の中で丁寧に捉えた。澄みきった空と海で見せるリラックスした素顔、歴史ある劇場でのしっとりとした佇まい、そして街の夜景に溶け込む、まだ見せたことのない表情まで…多彩なロケーションを通して、これまでの牧野とこれからの牧野が静かに重なり合った作品となっている。さらに、ピュアさと洗練の狭間で揺れる“いまの牧野真莉愛”を象徴するカットも多数収録。光をまとうような質感や、ふとこぼれる自然体の笑顔など、25歳の“こたえ”にたどり着くまでの軌跡を感じられる内容となった。
