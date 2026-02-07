アルマーニデザイン「緑・白・赤」衣装も

【ミラノ＝読売取材団】華やかな衣装が雪の舞台を彩り、イタリアで３度目となる冬季五輪が幕を開けた。

６日に行われたミラノ・コルティナ大会の開会式は、イタリア北部の４か所に分散して入場行進が行われ、選手たちは自国の小旗などを手に、最高峰の戦いに臨む喜びや誇りを全身で表現した。

開会式のテーマは「調和」。ミラノ会場は彫刻作品をイメージしたような演出で始まった。軽快な音楽が流れる中、文学や建築、ファッションなどイタリア文化を表現するパフォーマーが次々と登場。米人気歌手マライア・キャリーさんがイタリアの名曲を歌って会場を盛り上げた。その後、昨年亡くなった世界的デザイナーのジョルジオ・アルマーニさんがデザインした緑、白、赤の三色の衣装をまとったモデルが行進し、イタリア国旗が掲げられた。

広域開催となる今大会の入場行進はミラノ、コルティナダンペッツォ、リビーニョ、プレダッツォの４か所で進められた。リビーニョではスノーボード女子ハーフパイプの冨田せな（宇佐美ＳＣ）が旗手を務めた。

ミラノではイタリアのセルジオ・マッタレッラ大統領が開会を宣言。テノール歌手アンドレア・ボチェッリ氏の歌声に彩られて聖火リレーが行われ、秋葉忠利・前広島市長らが五輪旗を運んだ。

聖火台は、ミラノ中心部の「平和の門」とコルティナの「ディボーナ広場」の２か所に設置。聖火の最終点灯者は伊アルペンスキー界の新旧スターが務め、聖火台に光がともると花火が上がり、冬の祭典の開幕が告げられた。

コルティナダンペッツォの街中を行進するフランスの選手団＝伊藤紘二撮影