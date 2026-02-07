186万回以上再生され15万以上の「いいね」を獲得しているのは、ごはんを見たときの子猫の反応。投稿には「可愛すぎて失神するかと思いました」「成長の過程を1秒も見逃したくない」と、あまりの可愛さにメロメロになってしまう視聴者が続出しています。

【動画：お家に来たばかりの子猫→飼い主さんが『ごはんの袋』を手に取ると…悶絶級の行動】

子猫にごはんを見せると？

TikTokアカウント「むぎモカ」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの子猫むぎちゃんがごはんを見たときの反応です。おうちに迎え入れられたばかりの頃は、ごはんを食べたいあまりに必死な様子を見せていたとのことです。

飼い主さんがごはんのパウチを手に取るだけで、むぎちゃんは目ざとく反応。足元にやってきたかと思うと、高い声で「にゃーーーーーーん！」と長く鳴くのだそうです。おなかがペコペコなのか、必死な思いを飼い主さんに伝えたかったようです。

立ち上がって催促するむぎちゃん

飼い主さんが準備をするあいだ待っていられない様子のむぎちゃんは、にゅっと立ち上がって「にゃーーーーーん！」と催促。大きく開いた口と長ーーーい鳴き声が、必死さを物語っていたそう。

どうしても待ちきれないむぎちゃんは、とうとう飼い主さんの手の中にあるごはんのパウチに飛びついたといいます。よほどおなかを空かせていたようですね。子猫の食欲が旺盛なのは、飼い主さんにとってはこの上ない喜びでしょう。

弟ができたむぎちゃん

ごはんを見ると我を忘れていた子猫時代を経て、現在は1歳に成長。むぎちゃんの子猫時代にそっくりな子猫「モカくん」が新たにおうちに迎え入れられ、今は「お姉ちゃん」として暮らしているといいます。

モカくんは、むぎちゃんの子猫時代と同じように、ごはんの準備中から催促が止まらないのだそう。むぎちゃんはというと…？モカくんほど「にゃーにゃー」鳴かないものの、一緒になって足元で待っているそうですよ。食いしん坊は変わらないようですね。

むぎちゃんが必死に催促する投稿には、「家のネコ反応めっちゃしてるｗｗｗ」「家の猫が寄ってきました笑」などのコメントも。人間だけでなく猫も魅了する鳴き声だったようです！

TikTokアカウント「むぎモカ」には、むぎちゃんとモカくんの可愛い日常がたくさん投稿されていますよ。そっくりな姉弟は必見です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「むぎモカ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。