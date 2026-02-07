1.ヘソ天

猫がよくやりがちなポーズとして、まず挙げられるのが「ヘソ天」。ヘソ天とは、猫がお腹を上に向けて仰向けに寝転ぶポーズのこと。急所であるお腹を無防備にさらすヘソ天は、周囲の環境や飼い主に対して強い安心感と信頼を抱いているサイン。室温が高いときに体を冷やす目的で行う場合もありますが、基本的にはリラックス状態です。

ただし、ヘソ天をしているからといって、必ずしもお腹に触ってOKなわけではありません。猫にとってお腹は非常に敏感な部位。突然触ると驚いてしまうこともあります。猫がヘソ天をしているときは、まずはそっと見守り、撫でる場合も頭や顎周りなど、猫が好みやすい部位にとどめる配慮が大切です。

2.香箱座り

続いて挙げられるのが、香箱座り。前足と後ろ足を体の下に折りたたみ、まるで箱のような形になる座り方が「香箱座り」。別名「おててないない」ともいいます。体の熱を逃がしにくく、筋肉を適度に休められる姿勢のため、猫が落ち着いてくつろいでいるときによく見られます。

警戒心が強い状態では、すぐに立ち上がれるよう足を出したままにするため、香箱座りは「比較的安心している状態」の目安にもなります。

一方で目を細めず、耳が後ろを向いていたり、尻尾を小刻みに動かしている場合は、完全にリラックスしていない可能性も。香箱座りをしている猫に近づく際は、表情や耳・尻尾の動きも観察し、無理に構わず静かにコミュニケーションを図りましょう。

3.アンモニャイト

次に紹介するのは、ご存じ「アンモニャイト」。体をぐるりと丸め、しっぽで鼻先を覆うように眠る姿は、化石のアンモナイトそっくり。そのことから「アンモニャイト」と呼ばれています。アンモニャイトは体温を効率よく保てるため、寒い時期や冷えやすい場所でよく見られます。

また、体を小さく丸めることで急所を守れるため、周囲の物音や気配を少し警戒している場合にも見られる姿勢です。猫がアンモニャイトをしているときは、暖房の効き具合や寝床の位置を見直し、より安心して伸び伸び眠れる環境を整えてあげるとよいでしょう。

4.スフィンクス

最後に紹介するのは「スフィンクス」。前足をそろえて伸ばし、上半身を起こしたままじっとしている姿勢のこと。エジプトのスフィンクスにそっくりなので「スフィンクス座り」と呼ばれています。

スフィンクスはくつろいではいるものの、すぐに動ける体勢でもあるため、「リラックスと警戒の中間」のような心理状態。飼い主の行動を観察していたり、周囲の音に耳を澄ませているときに見られることが多く、完全に眠る準備はできていない状態です。

このときにしつこく触ったり抱き上げたりすると、ストレスを与えてしまう可能性があります。静かに声をかける程度にとどめ、猫のペースを尊重してあげましょう。

まとめ

猫のポーズは、単なる可愛らしい仕草ではなく、そのときの体調や気分、周囲への警戒心を映し出す大切なサイン。ポーズの違いを理解しておくことで、「今は触っても大丈夫か」「そっとしておいたほうがよいか」といった判断がしやすくなります。

猫のポーズを観察し、その気持ちに寄り添った接し方を心がけることが、より良い信頼関係と快適な共同生活につながるはず。今回の記事を参考に、猫と良好な関係性を築いてあげてください。