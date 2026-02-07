女優・奥仲麻琴が6日、自身のインスタグラムを更新。抱っこひも姿やベビーカーを押すママスタイルをアップした。



【写真】水辺で日差しを浴びるママ女優 ベビーカーの荷物置きが広～い

抱っこひも姿で我が子をやさしく抱きながら日差しを浴びるショットを投稿した奥仲。「抱っこひもは @artipoppe」と書き出し、「シンプルで個人的には使いやすいです~ デザインで気分であげるのも大切」と良さをアピール。続けて「ベビーカーは @nuna_jpn たくさん悩みました！ 荷物置きが広いのと押しやすい」と記した。



靴はスニーカー。ポーチを斜めがけにして、ベビーカーを押す姿はすっかりママだ。「期日前投票も無事行けた~」と8日に迫る衆院選の投票を済ませたことも報告。さらに、おでこの前で手をかざしたカットや目を閉じた姿も投稿し、指には大きなリングも。「眩しくて涙止まらなくなって目が開かない (眩しいの苦手)」とつづった。



フォロワーからは「ママさんしてますね」「４枚目で変身するのかと」「すてきなまま‎」「赤ちゃんと奥仲さんも可愛い」「肩痛めないように気をつけて」などのコメントが寄せられていた。



奥仲は09年からアイドルグループ「PASSPO☆」のメンバーとして活動。12年には「仮面ライダーウィザード」でヒロインを務めた。24年５月に一般男性との結婚を発表。昨年12月に第1子女児の誕生をインスタグラムで報告している。



（よろず～ニュース編集部）