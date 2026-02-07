牧野真莉愛、新写真集は“さちいっぱい” 漢字も指定「山崎福也投手の『福』です」
モーニング娘。'26・牧野真莉愛（25）が7日、都内で写真集『blooming MARIA25』（ワニブックス）の発売記念イベントに参加した。
【写真】お気に入りカットを見せる牧野真莉愛
今の心境を問われると牧野は「25歳の誕生日に写真集を発売できて、とてもうれしいです」とにっこり。表紙はすっぴんだそう。「初のすっぴんの表紙で『幼い』『すっぴんだ〜』という声をいただきました」と笑顔で話した。写真集の自己採点については「99点です！アーロン・ジャッジ選手の99。アイラブジャンジ！」としていた。
信頼するチームと撮影を行い「“さちいっぱい”の私がたくさん詰まっている」と語った。そして「“さちいっぱい”は『幸』の方じゃなくて、山崎福也投手の“福”です！」とファイターズファンらしくアピールしていた。
モーニング娘。のサブリーダーとしてグループを牽引しつつ、野球関連やバラエティーでも個性を発揮する牧野が、25歳の誕生日に最新写真集をリリース。テーマは「25歳のこたえ」で、オーストラリア・パースを舞台に、少女でも大人でもない、“いま”の牧野そのものを切り取った1冊に仕上がった。
25歳という節目に向けた心の変化を、パースの光と影の中で丁寧に捉えた。澄みきった空と海で見せるリラックスした素顔、歴史ある劇場でのしっとりとした佇まい、そして街の夜景に溶け込む、まだ見せたことのない表情まで…多彩なロケーションを通して、これまでの牧野とこれからの牧野が静かに重なり合った作品となっている。さらに、ピュアさと洗練の狭間で揺れる“いまの牧野真莉愛”を象徴するカットも多数収録。光をまとうような質感や、ふとこぼれる自然体の笑顔など、25歳の“こたえ”にたどり着くまでの軌跡を感じられる内容となった。
