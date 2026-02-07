モデルで女優の百瀬夢奏（１５）が喫煙と飲酒が発覚したため、無期限で活動を自粛することが７日、分かった。所属事務所がデイリースポーツの取材に対し、明らかにした。百瀬については、ＳＮＳ上で喫煙写真が流出しており、さらに聞き取りの結果、飲酒の事実も判明したという。

同事務所は取材に対し「ＳＮＳ上で拡散されております喫煙の写真につきまして、本人に確認いたしましたところ、事実であることが判りました。また、併せて飲酒の事実についても確認致しました」と事実を認めた。

そのうえで、百瀬への処分について「今回の行為は、社会人としての自覚に欠けるものであり、コンプライアンス違反として弊社では極めて重大に受け止めております。本人も深く反省しておりますが、事態の重さを鑑み、弊社といたしましては百瀬夢奏に対し、無期限の活動自粛の処分を決定いたしました」とした。

無期限活動自粛という処分内容については「一部で厳しいご意見もいただくものと承知しております」としたうえで「本人が事実を正直に話し、心から反省している姿勢を考慮し、弊社といたしましては解雇という形ではなく、更生のための教育期間を設け、改めて社会人としての責任を全うできるよう指導監督していく所存です」とした。

１５歳という年齢での不祥事に「今後は、全所属タレントおよびスタッフに対するコンプライアンス教育を徹底し、二度とこのような事態を招かないよう、再発防止に全力を尽くしてまいります。関係者の皆様、ならびにファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

百瀬は「ニコ☆プチ」専属モデルを２１年２月号から２３年６月号まで務めるなどモデルとして活躍。女優としても２２年公開の映画「ラストサマーウォーズ」でヒロインを演じるなど、注目されていた。