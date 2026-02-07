フィギュアスケーター・友野一希「写真を選べるカレンダー」　3種類の通常版に加え特別版も

『友野一希2026カレンダー』（山と渓谷社）がオンデマンドプリントサービス「fabli（ファブリ）」にて発売された。

【写真】特別版「Special Edition 友野一希セレクト」も

フィギュアスケート男子シングルで活躍する友野一希選手のオンデマンドカレンダーが登場。厳選された写真のなかから好きな写真を選んでつくる、完全オーダーメイドのカレンダーとなっている。

各月の写真は40枚超の写真から自由に選択が可能。カレンダーの判型は「A3ハンガー」「A4中綴じ」「卓上プラケース」の3種類が用意され、用途に合わせて好きなタイプを選ぶことができる。

「A3ハンガー」は縦長の大判カレンダーであり、ミシン目入りなので一枚ずつきれいに切り離すことが可能。「A4中綴じ」は横長の写真を採用した中綴じタイプの、毎日の予定を書き込める実用的なカレンダー。「卓上プラケース」さまざまなシーンで使える卓上タイプであり、デスクや飾り棚におすすめのアイテムであろう。

前述の3種類に加えて、友野一希自身が写真をセレクトした「Special Edition 友野一希セレクト」も展開。そのほか写真のチョイスが難しい方向けにあらかじめ候補写真がセレクトされた「おすすめプリセット」を選択することも可能。プリセットをベースに、一部写真を入れ替えることができる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）