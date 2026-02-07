クレヨンしんちゃんのグッズ『クレヨンしんちゃん Sakura Bloom』（双葉社）が2月6日(金)よりシネマパレード各店、オンラインストアにて発売開始される。

【画像】クレヨンしんちゃんの春っぽい桜色のグッズ詳細

春の訪れを感じる「クレヨンしんちゃん Sakura Bloom」シリーズが新登場。さくら色のコスチュームに身を包んだしんちゃんとシロが、可愛いアイテムに。ふわっふわなシロのぬいぐるみや、キラキラ輝くアクリルキーホルダー、絵柄が変わる不思議なポーチなどが登場した。普段使いしやすいサーモタンブラーや、さくら模様が華やかなハンカチ、ワンポイントにぴったりなヘアクリップやステッカーもラインナップされている。

■取扱店舗・クレヨンしんちゃんシネマパレード 池袋〒170-6002 東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインシティ 専門店街アルパ2F・クレヨンしんちゃんシネマパレード 博多〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-22 キャナルシティオーパB1・クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー inMAGNET by SHIBUYA109〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 2F・クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー inダイバーシティ東京プラザ〒135-0064 東京都江東区青海1丁目1-10 ダイバーシティ東京 プラザ5F・クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in大丸梅田店〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-1 大丸梅田店5F・クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in新千歳空港,〒066-0012 北海道千歳市美々 新千歳空港国内線旅客ターミナルビル 連絡施設3階・クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in金沢フォーラス〒920-0849 石川県金沢市堀川新町3-1 金沢フォーラス5F・クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー inイオンモール岡山〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1丁目2-1 イオンモール岡山4F

（文＝リアルサウンド ブック編集部）