女優・室井滋の新エッセイ『しげちゃんの不思議あやかし草紙』が2月1日（日）より主婦の友社note「TomoNote」で連載開始された。

【画像】室井滋による不思議な話の新エッセイ連載開始

室井滋は、「ふしぎなものや怖いものを自然と引き寄せる体質」だという。長年活躍する芸能の現場で遭遇したこと、仲間から聞いたこと。絵本ライブなど全国を飛び回るなかで、体験したこと、地元の方から伺ったこと。そんなふしぎな話を集めて、毎月、室井から書き下ろしエッセイ・自筆イラストが発信される。

第1回目（2月1日12時公開）は、長年「ムロイシゲルの都市伝説」としてウワサされてきた、背筋ヒンヤリ、ある警官にまつわるお話。その真相を、室井自ら綴る。毎月、テーマにあったイラストを室井が描きおろし。今後も月1回目途で、ふしぎな話が掲載される。

■プロフィール室井滋（むろい しげる）富山県出身。早稲田大学在学中に映画『風の歌を聴け』でデビュー以来、多くの映画賞や芸能賞を受賞。ディズニー映画「ファインディング・ニモ」「ファインディング・ドリー」日本語版ドリーの吹替えを担当の他、ラジオ、朗読、ナレーションなど数多く出演。女優業のほか、多ジャンルにわたって執筆を行う。近著に『やっぱり猫 それでも猫』（中央公論新社）、『ゆうべのヒミツ』（小学館）、絵本『タケシのせかい』（アリス館）、『キューちゃんの日記』（北日本新聞社）、『チビのおねがい』（教育画劇）、『しげちゃんのはつこい』（金の星社）他電子書籍化含め著書多数。また、絵本『しげちゃん』）金の星社）が光文書院の教科書『小学道徳 ゆたかな心』5年に掲載中。全国各地でしげちゃん一座絵本ライブを開催中。2023年4月より富山県立高志の国文学館館長に就任。現在、女性セブン（小学館）「ゆうべのヒミツ」、北日本新聞に穂村弘氏（歌人）との往復書簡「迷子の散歩道」、日本経済新聞夕刊「あすへの話題」にエッセイ連載中。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）