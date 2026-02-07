初心者もプロも楽しめる充実したコンテンツ

キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパンは2026年2月5日（木）、パシフィコ横浜（横浜市西区）で2月26日（木）から3月1日（日）まで開催されるカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+（シーピープラス）2026」に、キヤノンブースを出展すると発表しました。



出展に際してのキーメッセージは「『撮る』は、もっと、面白がれる。」です。ミラーレスカメラやコンパクトデジタルカメラで気軽に撮影を楽しめるコーナーを設けるほか、コンパクトデジタルカメラ「PowerShot」の発売30周年を記念した特別仕様の「PowerShot G7 X Mark III」を展示したり、旅やペットなどをテーマにしたVlog、ポートレート撮影に関するクリエーターのセミナーを実施したりして、初心者でも自身のライフスタイルに合わせた撮影を気軽に楽しめるヒントを紹介します。

【画像】えっ！ これが特別仕様の「PowerShot G7 X Mark III」です

プロ・ハイアマチュアユーザー向けには、フルサイズミラーレスカメラ「EOS R6 Mark III」や「EOS R5 Mark II」などの撮影体験コーナーを設置。ファッションショーやダブルダッチのライブパフォーマンスの撮影を通じて、「EOS Rシステム」の描写力や優れたドライブ性能・AF性能を体感できるとのことです。また、先進の3Dイメージング技術を活用した映像体験として、カメラで撮影するだけで簡単に高精細な3D画像を生成できる「Dual Pixel 3D」のコーナーも設けます。

さらに、さまざまなジャンルのフォトグラファーやクリエーターが登壇するセミナーも開催予定です。セミナーはライブ配信に加え、アーカイブ映像も順次公開。ほかにも会場では、コンパクトフォトプリンター「SELPHY」の紹介や、動物が間近にいる感覚を味わえる3Dイメージング体験などが行われます。

「CP+2026」はウェブ事前登録制で、入場は無料です。開催時間は午前10時から18時まで（最終日のみ17時まで）。キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパンは「幅広い製品や3Dイメージング体験を通じて、写真・映像表現の新たな魅力を提案します」としています。