ドジャースから日本の早朝に飛び込んできた“悲報”にファン衝撃「なんてことだ！」「ほかに選べた人がたくさんいたのに…」昨季はチーム最多の71登板とフル回転の32歳救援左腕をDFA

バンダは昨季チーム最多の71登板とブルペンを支えた(C)Getty Images

ドジャースはキャンプイン直前となった現地時間2月6日、レッズからウェーバーにかけられていた若手捕手のベン・ロートベットを獲得。左腕のアンソニー・バンダをDFAとする内容を発表した。

ロートベットは昨年、捕手難が続いていたときに山本由伸とのバッテリーで存在感を示した。扇の要として安定感あるプレーが光ることで、今回の再獲得にはファンの間から喜びの声も上がっている。

一方、今回40人枠を空けるためにDFA措置をとられた救援左腕、バンダにも注目が高まっている。