◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節 ＦＣ東京１―１（ＰＫ５―４）鹿島（７日・味の素スタジアム）

シーズン移行に伴い、６月まで行われる特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」の開幕節が行われ、鹿島は１―１で９０分間を終えたＰＫ戦で４―５のスコアで敗れた。規定により、獲得勝ち点は１。

＊ ＊ ＊

序盤から拮抗した展開ながら、試合の主導権を握っていた鹿島だったが、ＭＦ三竿健斗がボールロストから相手を引っ張り倒したとして、前半４１分に一発退場。そのプレーで得たＦＫをＦＣ東京ＭＦ遠藤渓太が決められ、先制を許した。

数的不利となった鹿島だが、直後の前半アディショナルタイムにＤＦキムテヒョンのゴールで追いついたことはあまりに大きかった。１―１で前半を終えた。

後半は４―４―１の布陣に徐々に疲労が見え始め、自陣に押し込まれる展開が続いた。それでもＧＫ早川友基、ＤＦ植田直通、ＤＦキムテヒョンの３枚が安定した守備を見せ、中盤や前線の選手たちも献身的にプレー。１―１のまま９０分を終え、ＰＫ戦での勝ち点上積みを狙った。

ＰＫ戦では１番手のチャヴリッチ、２番手の植田直通、３番手のキムテヒョンが成功したが、４番手の小池龍太が失敗。５番手のレオセアラは成功したが、ＦＣ東京は５人全員が決めた。