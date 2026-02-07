◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第１節 ＦＣ東京１―１（ＰＫ５―４）鹿島（７日・味の素スタジアム）

ＦＣ東京が鹿島を１―１からのＰＫ戦で下した。

前半４４分、ＦＣ東京はＭＦ遠藤の直接ＦＫで先制も、２分後にＣＫから鹿島ＤＦキムテヒョンに押し込まれ、前半を同点で折り返した。

前半４１分には鹿島ＭＦ三竿が一発退場となっており、数的優位のＦＣ東京が後半、押し込む展開となった。後半１８分、ＤＦ長友が中央から右足ミドルシュートを放ち、ゴールを脅かす。同２０分には、京都から新加入のＭＦ山田、岡山から復帰したＵ―２３日本代表ＭＦ佐藤龍を同時投入した。

同２５分には、ＭＦ高がプレスをかけて奪うと、最後はＦＷ長倉が左足でシュートを放つも、この決定機はゴールライン上にカバーに入った鹿島ＤＦ植田に頭でクリアされた。同３２分には佐藤龍が右足ミドルシュートも、ＧＫ早川にセーブされた。同３６分には左サイドバックで途中投入されたＤＦ橋本健が左足で惜しいシュートを放った。

試合は１―１のまま、ＰＫ戦に突入した。ＦＣ東京はＧＫキムが鹿島４人目・小池のキックをセーブ。ＦＣ東京のキッカーは５人全員が成功した。

勝利したＦＣ東京は勝ち点２、敗れた鹿島は同１を獲得した。