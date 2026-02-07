ＪＲＡは２月７日、東京８Ｒ以降を積雪のため取りやめると発表した。「積雪の影響により、安全な競馬の実施が困難であると判断されるため、第８競争以降を取りやめるといたします」と説明。なお、これに伴う代替競馬および続行競馬は実施しない。

ジョッキーたちはどう思ったのか？「寒い！」と言いながら引き揚げてきた佐々木大輔騎手（２２）は、ネックウオーマーに霜をつけたまま下馬。水分を多く含んだぬれ雪に苦戦し、「先週は（馬場が）硬いぐらいでしたけれど、先週の馬場と全く違う！ダートは大丈夫だったんですけれど、芝が掘れちゃう。内がどんどん悪くなっている」と開幕２週目だが、雪で馬場状態が急激に悪化したと語った。ジョッキー目線では「ゴーグルに雪が張り付いて前が見えない。息でゴーグルが曇るんです」とその危険性を示唆。レースの取りやめに胸をなでおろしていた。

寒さで顔が赤くなってしまっていた上里直汰騎手（１８）＝美浦・加藤士＝は、「馬の爪に氷が挟まっちゃっている状態で、馬が“げた”を履いているようだった」と状況を説明。沖縄出身で雪を見るのは珍しいのではと問われると、「初めて見た時はめっちゃキレイと思っていたけれど、今は…」と青くなった唇をかんだ。

一方、青森県出身の長浜鴻緒騎手（２０）＝美浦・根本＝はこの日、６Ｒで８番人気のサザンテイオー（牡３歳、美浦・根本）が写真判定で２着に。取りやめとなった８Ｒでは、途中まで２番人気だったコーカサスゴールド（牡５歳、美浦・加藤和）に騎乗予定だっただけに、「青森の血が騒いでいたんですけれど、安全第一ですから」と悔しさをにじませていた。（デイリースポーツ・野里美央）