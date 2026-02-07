２月１１日がやってくる。野村克也さんの命日である。２０２０年の死去から６年。その人気は不変だ。七回忌法要イベント「月見草人生 ノムさん」が「選手時代」と「監督時代」に分かれ、都内２か所で開催される。「選手時代」を展示中の東京・墨田区吾妻橋にある「ル・モンド駒形」を訪ねた。

＊ ＊ ＊

展示されている直筆のノートからは、野村克也という野球人がテスト生から球史に残る「打てる捕手」に進化した軌跡が浮かび上がってくる。

京都・峰山高から１９５４年、契約金０円のテスト生で南海入団。「肩が弱くて、遠投では先輩が『もう少し前で投げていいよ』と言ってくれて、合格できた」。１年目は主にブルペン捕手だったが、オフに戦力外を打診された。「生きていてもしょうがないから、南海電車に飛び込んで死にますと言ったんだ」。これで契約延長されると、３年目からレギュラー捕手に。６５年には戦後初の３冠王。７０年から兼任監督を務めた。

スマホはおろか、パソコンもない時代だ。野村さんは選手時代から実戦を経て学んだ知見を言語化し、ノートに書き記していた。会場ではプロの世界で成功するために思考を重ねてきた、その一端に触れることができる。

内容については「ネタバレ」になるため伏せるが（ぜひ会場に足を運び、ご覧になって欲しい）、南海球団の便箋にペンで綴られた記述は、「野球学」とも呼べるものだ。指導者や評論家になってからではなく、現役時代から言語化と体系化を進めていた点に、あらためて唯一無二の野球人であるとの思いを強くした。

そして、それらは南海監督時代の「シンキングベースボール」、ヤクルト監督時代の「ＩＤ野球」となって開花する。晩節になってからも「ノムラの考え」を改訂していたという事実に、胸が熱くなる。

会場が庶民的なゲームセンターなのも、自らを「月見草」と称した野村さんにふさわしい。現地でしか買えないノムさんグッズの数々もうれしい。「選手時代」と「監督時代」。どっちの野村さんも魅力的だ。その神髄にふれる契機としたい。（元野村番・加藤弘士）

野村克也七回忌「月見草人生 ノムさん」

【選手時代】

会場：ル・モンド駒形

（東京都墨田区吾妻橋２−４−１０）

期間：２０２６年１月３１日〜２月２３日 １１：３０−２２：３０（Ｌ．Ｏ．１９：００）

【監督時代】

会場：鮨太鼓

（東京都新宿区市谷砂土原町１−２−５７ 久貝ビル１階）

期間：２０２６年２月１１日〜２月２８日 １１：３０−２２：３０（Ｌ．Ｏ．２２：００）

※１３：００−１５：００は見学のみ

※ともに入場料１０００円。イベントの収益の一部は、少年野球の普及など子供たちのために寄付される