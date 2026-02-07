17Ç¯¤Ö¤êJ1Éüµ¢¤ÎÀéÍÕ¤Ï¸·¤·¤¤Á¥½Ð¤Ë¡Ä¾¾ÈøÍ¤²ð¤¬2ÅÀ¤ËÍí¤ß±ºÏÂ¤¬ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1Àá¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤È±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡17Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ÎÉñÂæ¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÀéÍÕ¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³éË¾¤¹¤ë±ºÏÂ¤¬¡¢Àã¤Î¡Ø¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ù¤Ç·ãÆÍ¡£¥Û¡¼¥à¤ÎÀéÍÕ¤Ï½øÈ×¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò°®¤í¤¦¤È¥Û¡¼¥à¤ÎÀéÍÕ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢±ºÏÂ¤Ï5Ê¬¤ËÀéÍÕ¤Î½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤¤¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¡£GKÀ¾Àî¼þºî¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÈîÅÄÌîÏ¡¼£¤¬Æ¬¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡£Àè¤ËÈ¿±þ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÀéÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢DF²ÏÌîµ®»Ö¤ÈGK¼ã¸¶ÃÒºÈ¤Î´Ö¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢±ºÏÂMF¾¾ÈøÍ¤²ð¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¡£¼ã¸¶¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤Ã¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¼«¤é¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¾¾Èø¤Ï¼ã¸¶¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¤¤Æ¥´¡¼¥ëº¸²¼¤ØÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë12Ê¬¡¢±ºÏÂ¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¾¾Èø¤¬¡¢Áê¼êDFµ×ÊÝÄíÎÉÂÀ¤òÆñ¤Ê¤¯¤«¤ï¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¡£Æñ¤·¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êDF¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼ÈîÅÄÌî¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤«¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·èÄêÎÏ¤Ë·ç¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£52Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿üâ¶¶°íÚð¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âº¸¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÀéÍÕ¤òÆÍ¤Êü¤¹3ÅÀÌÜ¤¬Íß¤·¤¤±ºÏÂ¤Ï87Ê¬¡¢´Øº¬µ®Âç¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¾ÈÆâÍøÏÂ¤¬¿¨¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾ÈÆâ¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢ÀéÍÕ¤ËÃÏÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿±ºÏÂ¤¬ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï15Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¡¢±ºÏÂ¤Ï14Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¡0¡Ý2¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡5Ê¬¡¡¾¾ÈøÍ¤²ð¡Ê±ºÏÂ¡Ë
0¡Ý2¡¡12Ê¬¡¡ÈîÅÄÌîÏ¡¼£¡Ê±ºÏÂ¡Ë
