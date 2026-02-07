『JO1DER SHOW 2025 WHEREVER WE ARE IN TOKYO DOME LIVE FILM』公開記念舞台あいさつに登壇したJO1の豆原一成 （C）ORICON NewS inc.

　グローバルボーイズグループ・JO1が7日、都内で行われたライブ映像『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』公開記念舞台あいさつに登壇した。

　冒頭のあいさつで金城碧海は「皆さんの心の中にずっといます」としっとりトーク。「家賃は滞納中です」とボケて、メンバーから「ダメダメ！」と相応の愛を返すように促されていた。

　イベントの最後を河野純喜が締めることに。「4月には東京ドーム、そして京セラドームも控えております。JO1はライブを大切にしています。2026年も最高のJO1のライブを楽しんでいただきたいと思います」と呼びかけながら「JO1 We Go to the TOP！」と締めくくった。

　大団円となったが、なぜか豆原一成も締めのコメントをすることに。「締まり散らかしてるのに」とボヤきながらも豆原は看板を使いながら「JO1 FILM観てね〜」とキュートなボケを披露。会場は爆笑だった。

　『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』は、昨年4月に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演の模様を収めたライブ映像。超満員の東京ドームで、JO1のライブ力を存分に魅せた圧巻のパフォーマンスと豪華演出のステージを、通常版、SCREENX、4DX、ULTRA4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開する。