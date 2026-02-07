女優・浜辺美波が主演映画のオフショットを公開し、反響を集めている。

今月６日に公開された映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）で、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮とダブル主演を務める浜辺。７日までに自身のインスタグラムを更新。「映画『ほどなく、お別れです』本日公開を迎えました」と報告し、共演の永作博美との２ショットなどオフショットを複数披露した。

続けて「既にたくさんのあたたかい感想をいただき、胸が熱くなっています 皆さまほんとうにありがとうございます」と感謝の気持ちをつづり、「お別れはどんな時でもかなしみが伴います ２人の葬祭プランナーが、そのかなしみに寄り添いながら目いっぱいの愛と優しさで包み込み、ご遺族の方々と故人様が少しでも前を向けるお別れができるようなお葬式を目指す物語です」と作品について紹介。「この作品では様々なお別れが描かれていますが、観てくださったあとに残る感想が、人を想うあたたかい気持ちでありますように 流れる涙があたたかい涙でありますように」と祈りを込め、「これからも『ほどなく、お別れです』をどうぞよろしくお願いいたします」と挨拶し、投稿を締めた。

この投稿には「映画公開おめでとう御座います」「まじでこの世で１番かわいいです」「とても感動しました」「映画初日見てきました。心が暖かくなる素敵な映画でした」「本当に素敵な作品でした」などの声が寄せられている。