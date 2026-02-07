元中日監督の与田剛氏（60）が、近鉄、巨人などでプレーした阿波野秀幸氏（61）のYouTube「阿波野チャンネル」に出演。亜大では通算1勝だった与田氏を支えた1年先輩・阿波野氏との秘話を明かした。

高校時代から無名の存在だった与田氏。「野球がうまくなるために一番厳しいところ」で、と亜大に進学した。

阿波野氏らレギュラー組と同じ部屋に入れられたが、与田氏自身は“自称カス組”で、まったく芽が出なかった。

2年の夏、野球部の矢野祐弘総監督に呼ばれ、「潰れるか伸びるか賭けてみないか？」と言われた。

このままレギュラーになれないで卒業するなら野球ができなくなってもいい、と受け入れる。

朝8時〜9時の練習開始から昼食時間以外はずっと投球練習。1日1000球投げ込んだ。

そして1週間で潰れたという。

「朝起きたら右手がけいれんして動かない。総監督に報告に行くと“一日走っとれ！”と突き放された」と振り返った。

「よく頑張った」と労われると思ったが、突き放されて切り替えられた。

大学1勝は3年春の日大戦。先発して何とかリードしたまま試合は終盤へ。そこで内田俊雄監督はリリーフに阿波野氏をマウンドに送った。

阿波野氏の好リリーフで亜大は逃げ切り。与田氏に大学唯一の白星が付いた。

与田氏は「（阿波野氏は）バリバリの先発エースでしたから。（リリーフ起用は）“与田に勝たせてやろう”という監督の温情だったんでしょうね」と振り返った。