【モデルプレス＝2026/02/07】女優でモデルの生見愛瑠が2月5日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップス着用のグレーのコーディネートを披露した。

【写真】23歳美人モデル「ビジュ最強」と話題の大胆肩出しコーデ

◆生見愛瑠、オフショルコーデ公開


生見は「ぐれーまみれ」とコメントし、黒縁のメガネ姿でチャコールグレーのトップスと薄いグレーのスウェットパンツのコーディネートを公開。トップスはオフショルダーとなっており、美しいデコルテがのぞいている。

◆生見愛瑠の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「クールでかっこいい」「美しすぎる」「大人っぽい」「ビジュ最強」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】