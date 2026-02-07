生見愛瑠、美デコルテ際立つ大胆肩出しトップスコーデ公開「クールでかっこいい」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/02/07】女優でモデルの生見愛瑠が2月5日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップス着用のグレーのコーディネートを披露した。
【写真】23歳美人モデル「ビジュ最強」と話題の大胆肩出しコーデ
生見は「ぐれーまみれ」とコメントし、黒縁のメガネ姿でチャコールグレーのトップスと薄いグレーのスウェットパンツのコーディネートを公開。トップスはオフショルダーとなっており、美しいデコルテがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「クールでかっこいい」「美しすぎる」「大人っぽい」「ビジュ最強」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆生見愛瑠、オフショルコーデ公開
◆生見愛瑠の投稿に反響
