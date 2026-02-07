望月理恵アナInstagramより

【モデルプレス＝2026/02/07】フリーアナウンサーの望月理恵が2月5日、自身のInstagramを更新。ロングドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】53歳フリーアナ「眼福」美脚チラリのドレス姿

◆望月理恵アナ、美脚際立つロングドレス姿披露


望月アナは「『週刊ポスト』に写真＆インタビューが掲載されます」と「週刊ポスト2026年2／20号」（小学館）への登場を報告。美しい脚が際立つ、ミニスカートの上にロングの布をまとったようなデザインのイエローのロングドレス姿を公開し「私のこんな撮影は珍しいと思います ぜひ見て頂きたいです」と綴った。

◆望月理恵アナの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「映画のワンシーンみたい」「美しすぎる」「眼福」「脚綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】