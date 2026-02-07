◇プロ野球・ロッテ1軍春季キャンプ 第2クール（宮崎県・都城市）

プロ野球・ロッテの郄部瑛斗選手が、今季に向けて力強く意気込みました。

第2クールに突入した春季キャンプについては「充実した日々を送れている」、「これからに向けて良い準備になっている」と満足げ。

昨季については「本当にいい感覚がなくて、どうにもならない状態が続いていた。最後なんとか形になるものが残せたのは良かったですけど、チームにとっては何にもなってないので」と振り返りながら「自分にちゃんと責任を感じて、今年は最初からいい成績を残せるように頑張りたいと思います」と語りました。

オフにもしっかり振り込んできたという郄部選手。現在のテーマについても「バッティングの中で自分の中でこれじゃないかっていう感覚があるので、それを追い求めながら。どうにか自分の中に落とし込んで、何回でも再現できるように練習してます」とコメント。秋季キャンプに続き、春季キャンプもハードな練習が続いていますが「これぐらいやって当たり前。今若い選手がいっぱいいて、練習をしないとうまくならないですし、僕らは今一番弱いチームなのでこれぐらいやって当たり前かなと思います。まだまだできるんじゃないかなという気持ちもあります」と力強く語りました。

サブロー監督やコーチ陣に対しても「結果で恩返ししなければ」と意気込んだ郄部選手。今季の明確な目標としては、持ち味の走力に加え「まず最多安打を取りたい。180本以上打てば最多安打も見えてくると思いますし、西岡(剛)さんの記録も超えたい。一流の証の3割、そこは目指してやっていきたいと思います」と意気込みました。