ミラノ・コルティナ五輪でスピードスケート女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、世界記録を持つ１５００メートルで金メダルに挑む。

「これ以上ないと思えるレースをした上で見える景色を見てみたい」。静かに気持ちを高め、その時を待っている。

１５歳で２０１０年バンクーバー大会に出場した高木は今回が４度目の五輪。前回２２年北京大会では冬季五輪の日本勢で単独最多となる１大会４個（金１、銀３）のメダルを獲得した。だが、最も意識した１５００メートルは１８年平昌（ピョンチャン）大会に続く銀メダル。「自分を信じ切れなかった」と語った。

１５００メートルはスピードと持久力の両方が求められる難しさがあるが、高木にとってはその分強い思い入れがある種目だ。「長距離専門の選手も滑るし、短距離を強みにする選手も滑る。複合的な種目で面白い」

北京で頂点を逃した時はすでに２７歳。すぐには次の目標を語れず、ようやくミラノ挑戦を公言したのは約１年後。まだ滑りたいという気持ちを突き詰めていくと、やはり「最後にあるのが五輪」。最高の舞台で１５００メートルにこだわると決めた。

北京大会後はナショナルチームを離れ、ゼロからチームを作って歩んできた。リンクの中だけではなく、自らチームのスポンサーへの対応に時間を割き、合宿先では食事の献立までチェックした。北京からの４年間の過程は「これまでの五輪とは違いすぎる」という。

肝心の滑りでも悩みが多かった。ここ数年は終盤に失速するレースが続き、スケート靴のブレード（刃）を変更するなど試行錯誤。今季のワールドカップで１５００メートルは１勝にとどまり、ペース配分を見極めてどう滑るのかという１５００メートルならではの課題に直面した。それでも「今季は調子が悪い所からずっと上を向いてきて気持ちは前向き。まだまだ上に行く余白もあると感じる」。もがき苦しみながらも理想の滑りへの手応えを少しずつつかみ、大一番が間近に迫っても表情は硬くない。

１５００メートルは２０日（日本時間２１日）に控える。高木の４度目の挑戦がいよいよ幕を開ける。（森井智史）