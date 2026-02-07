◇明治安田J1百年構想リーグ第1節 鹿島1―1FC東京（PK4ー5）（2026年2月7日 味の素スタジアム）

「明治安田J1百年構想リーグ」は7日に各地で3試合が行われ、昨季J1王者の鹿島はアウェーでFC東京戦に臨んだ。90分を戦い1―1で決着がつかず、PK戦の末に敗れた。今大会の各記録はJ1とは別の公式戦として扱われるものの、“2連覇”へ向けて好発進とはならなかった。

雪が舞う中、アウェーで迎えた開幕戦。序盤から素早い寄せと丁寧なパス回しで試合の主導権を握った。前半14分にはMF荒木がミドルシュートを放つなど相手ゴールに迫った。

しかし同41分、最終ラインでボールを奪われたMF三竿が相手を倒し一発レッドで退場に。同44分にそのプレーで与えた直接FKを決められ先制された。それでも直後の同46分に右CKからのこぼれ球をDFキム・テヒョンがねじ込み、すぐさま試合を振り出しに戻し前半を1―1で折り返した。

数的不利となった鹿島だが、後半に入っても一丸でFC東京の猛攻をしのぎつつ、いい形で相手ゴールに迫った。同6分には左サイドからのクロスをMFエウベルが右足で合わせるが、ポストに嫌われた。その後は押し込まれる展開が続いたが、DF植田の体を張ったプレーもあり得点を許さず。PK戦に突入した。

PK戦では4人目のDF小池が失敗。FC東京は全員が成功し、4―5で敗れた。

降格のない特別大会も、常勝軍団にとっては「22冠目」を懸けた譲れないタイトルだ。1月7日の始動日。鬼木監督は「連覇に向かって突き進んでいく」とハーフシーズンに向けて意思統一。DF植田も「獲れるものは全て獲る。どんな大会だろうと“鹿島が一番”だと証明していきたい」と息巻く。

9年ぶりにリーグ制覇した昨季はしぶとく競り勝つ勝負強さが際立ったが、チームは未完。理想は攻守で圧倒する「ハーフコートゲーム」だ。「ボールを持っている時はもちろん、ボールを持っていなくてもとにかくゴールを脅かすようなチームであり続けたい」と鬼木監督。技術向上に向き合った昨季を「最低限の基準」に置き、鬼木体制2年目の積み上げを図ってきた。

「J1百年構想リーグ」は地域リーグラウンド（R）とプレーオフラウンドがあり、地域リーグRは20チームが東西チームずつの2組に分かれ、ホーム＆アウェーの2回戦総当たりで戦う。前後半の90分で同点なら、PK戦で決着する。勝ち点はPK戦での勝利チームに「2」、敗戦チームに「1」が与えられる。90分で決着がついた場合はこれまで通り勝てば「3」、負ければ「0」となる。

5月30日から始まるプレーオフRでは、各組の同順位同士がホーム＆アウェーで対戦し、最終順位を付ける。第1戦で同点なら引き分け、第2戦で2戦合計同点なら延長戦を実施し、それでも決まらなければPK戦となる。優勝チームは26〜27年のACLE出場枠を獲得する。