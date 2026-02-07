長期休みに行きたいと思う「岐阜県の旅行先」ランキング！ 2位「飛騨高山」を抑えた1位は？【2026年調査】
カレンダーを眺めながら、次の長期休みに向けた旅行の計画を立て始めている方も多いのではないでしょうか。近場でのんびり過ごすスタイルから、少し足を伸ばした非日常体験まで、多くの人が「次に行きたい」と願う場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「岐阜県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「教科書にも載っている日本の伝統風景を実際に見てみたい」（30代女性／東京都）、「街並が昔ながらの日本の感じを残しているので、散策していて楽しいから」（30代女性／石川県）、「落ち着いた雰囲気で街歩きが楽しめそうだから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「よく聞くけど行ったことがないので、ゆっくり浸かりに行きたいため」（30代女性／福岡県）、「温泉や温泉街の街歩きを楽しめそうだから」（30代女性／北海道）、「歴史があり、日本三名泉のひとつでもあるので、ぜひ訪れて温泉街をゆっくり楽しみたい」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「岐阜県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：飛騨高山／73票2位は「飛騨高山」です。古い町並みが残る風情ある景観は「山中の都」とも呼ばれ、華やかな町人文化の息吹が今も息づいています。周囲を標高の高い山々に囲まれた盆地ならではの幻想的な朝霧や、清らかな水が育むおいしい野菜も魅力。伝統の合掌造りや四季の草花など、日本の原風景が色濃く残る名所です。
回答者からは「教科書にも載っている日本の伝統風景を実際に見てみたい」（30代女性／東京都）、「街並が昔ながらの日本の感じを残しているので、散策していて楽しいから」（30代女性／石川県）、「落ち着いた雰囲気で街歩きが楽しめそうだから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
1位：下呂温泉／80票1位に輝いたのは、日本三名泉の1つ「下呂温泉」でした。飛騨川のせせらぎに沿って広がる温泉街は、春の桜や秋の紅葉など、渓谷美と温泉を同時に楽しめるぜいたくな空間。美肌の湯として名高い滑らかな泉質はもちろん、合掌村での歴史体験や名水の滝巡りなど、心身ともにリフレッシュできる極上の癒やしスポットです。
回答者からは「よく聞くけど行ったことがないので、ゆっくり浸かりに行きたいため」（30代女性／福岡県）、「温泉や温泉街の街歩きを楽しめそうだから」（30代女性／北海道）、「歴史があり、日本三名泉のひとつでもあるので、ぜひ訪れて温泉街をゆっくり楽しみたい」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)