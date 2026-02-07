「つらかった」ネットで大きいサイズの服をまとめ買いしたら…「通販の落とし穴」にハマった52歳女性
物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。実店舗より手頃なこともあるインターネット通販を活用する人もいる中で、後悔をにじませる人もいるようです。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、52歳女性の失敗談を紹介します。
回答者のプロフィール回答者本人：52歳女性
家族構成：独身（子なし）
職業：クリエイター
年収：700万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない
きっかけはインターネットの通販今回は、「服飾費」の節約に失敗した52歳女性のエピソードを紹介します。地方に住む女性はインターネット通販を使い始めたことをきっかけに節約を考え始めました。
「当時お店で大きいサイズの服を買うとすごく高かったんです。通販で気軽に買えるようになったので、服飾費を安くしようと思って」と振り返ります。
ただ、安価な服を購入し、いざ到着したものを確認したところ「本当に安っぽくて部屋着にしかなりませんでした」と女性は苦笑い。
まとめ買いがあだとなり……女性は「送料が安くなるからとまとめ買いしたのですが、おかげでその安い服を部屋着として長く着るハメになって……それが地味につらかったですね」と後悔をにじませます。
女性はこの失敗以降、通販で服を購入する前に「店舗にあるものはあらかじめ確認し、本当に欲しいかどうか時間をおいて考えてから買うようになった」そうです。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)