小日向美香1st写真集『まなざし』バレンタインデーに刊行　特典画像が一挙発表

声優・アーティストとして活動する小日向美香のファースト写真集『まなざし』（イマジカインフォス／2026年2月14日）の特典画像が発表された。

【写真】小日向美香1st写真集『まなざし』特典画像を見る

本写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた『声優グランプリ』が担当。写真集のロケ地は京都＆滋賀であり、小日向が思い入れのあるアニメ作品の聖地を巡る。

特典で使用される写真も、もちろん写真集ロケの撮り下ろしカット。鴨川ではしゃぐ姿や商店街を散策する姿、学校での制服姿といった、聖地にマッチした衣装だけでなく、浴衣や着物、ナチュラルな部屋着など、さまざまな小日向の姿が収められた。

また本写真集は冊数限定で直筆サイン本の特別販売が決定。ECストア・インフォスクエアにて2月8日（日）13時より先着順にて販売される。

発売に先駆け本写真の特典情報が発表。アニメイトでは複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）が配布されるほか、特典の異なる限定セットが3種類発売。ゲーマーズでも複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）のほか限定版・超限定版を用意。

インフォスクエアではインフォスクエア限定カバー＆複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）に加え限定版も用意。そのほかセブンネット、楽天、HMV、ヨドバシカメラでは購入につき特典ブロマイドが配布される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）