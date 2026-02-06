懐かしの平成ファッション誌が豆本に　宝島社トイズがカプセルトイ展開

出版社宝島社の自社玩具ブランド「宝島社トイズ」が新たな取り組みとしてカプセルトイ市場へ参入。2026年6月より商品を発売することが発表された。

「宝島社トイズ」から発売されるカプセルトイ第1弾は、平成に人気を博した宝島社のストリートファッション誌「CUTiE（キューティ）」を再現した豆本と、2000年代に大流行したブランド「Cher（シェル）」のミニバッグキーホルダーが展開。

「CUTiE」豆本は平成ストリートファッションを牽引した人気ファッション誌を手のひらサイズで再現。見た目はもちろん、誌面を実際に広げて読むことができるミニチュアアイテムとなっている。

豆本では当時の「CUTiE」モデルだった吉川ひなの、宝生舞、篠原ともえ、あんじが登場した各表紙と誌面の一部を再現。全5種のラインナップとなっており、“大アタリ”仕様のスペシャル版は全64ページが掲載される。

また「Cher」ミニバッグキーホルダーは、平成女子を虜にしたブランドアイテムを雑誌「sweet」の付録として当時ヒットしたデザインの雰囲気そのままに再現したキーホルダー。

2000年代に裏原宿発で流行し、2017年に閉店となった伝説のブランド「Cher（シェル）」。宝島社のファッション誌「sweet」の付録として登場したバッグやポーチは大ヒットし、当時多くのメディアでも取り上げられた。そのデザインを再現し、手持ちのバッグなどに付けられるミニキーホルダーとして復活。おしゃれチャームとしてはもちろん、リップや飴などの小物入れとしても使用できる。