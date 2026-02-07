¡Ö½ÀÆ»°ìÄ¾Àþ¡×¤«¤é57Ç¯...71ºÐ¡¢µÈÂôµþ»Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡õÌ¾¥É¥é¥Þ²óÁÛÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶³´¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¢¤Îº¢¤Î¥ß¥¥Ã¥Ú¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í!¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö½ÀÆ»°ìÄ¾Àþ¡×(TBS¡¢1969Ç¯)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤¿71ºÐ½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´¨¤µ¤â°ìÁØ¸·¤·¤¯Àã¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Ç¤ªº¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¹¤â¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÀã³²¤¬¤Þ¤¿µ¯¤³¤é¤Ê¤¤»ö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤âÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¤ª¿ÈÂÎ¤ò¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»¥ËÚ¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òFacebook¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎµÈÂôµþ»Ò¡£¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¡×¤ä¡¢¥â¥¨¥ì¾Â¸ø±à¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É HIDAMARI¡×¤Ê¤É¤ÎÁ°¤ÇµÇ°¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿1·î12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡×(NET=¸½¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢1973-75Ç¯)¡¢¡Ö²ÈÂ²Æü»ï¡×(TBS¡¢72Ç¯)¤Ç¤Î¡¢º´ÌîÀõÉ×¤µ¤ó(µýÇ¯96)¡¢¿¹¸÷»Ò¤µ¤ó(µýÇ¯92)¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢°²ÅÄ¿²ð¤µ¤ó(µýÇ¯81)¤È¤Î²û¤«¤·¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤òÅê¹Æ¤·¡¢Åö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÂô¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢²û¤«¤·¤ÎºîÉÊ¤ò²óÁÛ¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¢¤Îº¢¤Î¤ß¤¤Ã¤Ú¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í!¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎ¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´¼«°¦²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×¡ÖÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤µ¤ËËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Ï¡¼¥È¤ò·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÈÂô¤Ï1967Ç¯¤ËÅìÊõ¡ÖÇ³¤¨¤í!ÂÀÍÛ¡×¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£69Ç¯¤Ë³á¸¶°ìµ³¸¶ºî¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö½ÀÆ»°ìÄ¾Àþ¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥ß¥¥Ã¥Ú¤³¤È¹â¸¶¥ß¥Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£83Ç¯¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤¬¡¢89Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2018Ç¯¤Ë¼ñÌ£¤ÎÇ½³Ú¤¬±ï¤Ç21ºÐÇ¯¾å¤ÎÀÇÍý»Î¤ÈºÆº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£