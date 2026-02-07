¡Ö¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×ÂæÏÑÂåÉ½¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½ù¼ãô¦¤¬WBCµå¤Ç50µå¡¡25¡¢26Æü¤ÎÂæÏÑ±óÀ¬¤Ï¥¿¥«¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ø
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê7Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÂæÏÑÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡Ë¤¬¡¢WBCµå¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÌó50µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤«¤éNPB¤Î¸øÇ§µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏWBCµå¤ò»ÈÍÑ¡£¡Öº£Æü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÁ°¤Î¡Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´¶³Ð¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Ä´À°¤¬É¬Í×¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡WBC¤ÎÂåÉ½¤Ë¤âÀµ¼°¤Ë·èÄê¡£¡ÖWBC¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂç²ñ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½ù¼ãô¦¤Ïº£·î25¡¢26Æü¤ÎÂæÏÑ±óÀ¬¤Þ¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¤¡¢¤½¤ì¤«¤éÂæÏÑÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¡£WBC¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÅìµþ¥×¡¼¥ë¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤âÂÐÀï¤¹¤ë¡£